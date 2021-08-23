V-Motion 造型更新　小改款 Nissan Terra 於泰國發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，小改款 Terra 換上新世代 V-Motion 家族化設計語彙，車頭配置加大面積的鍍鉻水箱護罩，頭燈加入 C 字型 LED 日行燈，遠近燈光源也換上全 LED 設計，原廠宣稱亮度提昇 34%，前後保險桿下方配置銀色護板，車側運用粗壯的輪拱造型營造越野感受，足踏 18 吋鋁合金輪圈，車頂配置銀色行李架，車尾換上重新設計的橫置燈組，並將 Terra 車型字樣拉開。車色部分，小改款 Terra 可選擇 White Pearl (珍珠白色)、Brilliant Silver (銀色)、Black Star (黑色) 及 Twilight Gray (灰色)，VL 車型可多出 Coulis Red (紅色) 及 Forged Copper (銅色) 兩款選擇。
內裝方面，小改款 Terra 延續三排共 7 人座的座艙配置，提供豐富的座椅變化，也支援單按翻折功能，配備方面擁有數位後視鏡、感應式電動尾門及 Nissan Intelligent Mobility 智行科技。配色方面，小改款 Terra 可選擇 'Black' (黑色)、'Black and Burgundy' (黑紅) 或 'Black and Beige' (黑米)。
動力配置方面，小改款 Terra 採用可添加 B7、B10 及 B20 生質柴油的 YS23DDTT 2.3 升雙渦輪增壓柴油引擎，可輸出 190hp 最大馬力及 450Nm 峰值扭力，搭配 7 速手自排變速箱，驅動方式分為後輪驅動或四輪驅動，後懸吊系統採用五連桿設計。
Terra 車系為 2018 年在中國大陸首發的全新休旅車系，定位介於 X-Trail 與 Armada 之間，後續也在包括菲律賓、泰國及印尼等東協市場推出，國內並未導入。