高端、AZ、莫德納、BNT打哪支？疫苗比一比，洪暐傑醫師破除迷思！

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國內疫苗比一比，血栓、心肌炎竟異於想像！
AZ疫苗：腺病毒疫苗，與血栓的關係？
AZ疫苗是以腺病毒載體的方式製作，取自人體免疫系統陌生但安全無害的黑猩猩腺病毒作為載體，運載病毒的棘蛋白基因輸入體內製造抗原，進而刺激、訓練人體的免疫反應並產生記憶，達到防護的效果。
AZ與血栓之間的關係，是民眾關注度最高的，不過和一般民眾所認識的三高等疾病所帶來的血栓不同，AZ疫苗的血栓是少部分的特殊情況，例如曾有過肝素誘發血小板低下症的族群才可能提升此血栓的機會，因此三高等多數認為自己可能為血栓高風險族群的疾病患者，其實也可以打AZ疫苗。
莫德納、BNT：mRNA疫苗，與心肌炎的關係？
莫德納和BNT疫苗皆以mRNA的疫苗技術製作，將能製造棘蛋白的mRNA疫苗輸入體內，讓宿主自行製造、生成棘蛋白，進而啟動、訓練身體的免疫反應。
mRNA疫苗民眾較為擔心的心肌炎，洪暐傑醫師表示，這是疫苗藥物所帶來的免疫反應，與心臟病、三高等無關，而心臟病患者施打後出現心肌炎的機率也不會升高，發生率一樣極低，因為兩者沒有關連。
高端疫苗：次蛋白疫苗，真的安全有用？
高端疫苗是以重組蛋白的技術開發，製造出病毒的棘蛋白，將此輸入至人體，讓人體產生免疫效果，達到防戶的目的。
高端疫苗民眾較為關注的，就是是否真的安全有用？雖然未通過三期試驗，但從目前二期數據來看，確實具有保護力、副作用機率較低、且尚無不良反應出現，成績相當出色，就看民眾想看二期試驗還是三期試驗的結果，以醫學的角度看待此事。
醫師看各疫苗保護力、副作用、不良反應。
保護力：
綜合上述看保護力、安全性，洪暐傑醫師認為，４種疫苗雖然製作方式不盡相同，但概念大同小異，民眾常見的各種保護力數據比較，其實各不進相同的數據，多是出自於不同的研究，尚無大型研究以所有廠牌的疫苗在同一個基準值進行實驗。因此基準值並不相同，雖可做為參考，但放在一起比較的意義並不大，不適合做為相比的數據，更不適合做為挑選疫苗的基準。以目前來看，國內民眾能打得到的疫苗都具有一定程度的保護力。
副作用：
從安全性來看，４種疫苗也都具有相當高的安全性，副作用是每個疫苗多少都會出現的可預期情況，代表著身體的免疫反應正在激發，因此產生不適，包括疲勞、發冷、發燒、注射點疼痛、頭痛、關節痛、肌肉痛等，而若沒發生也不必擔心，疫苗一樣是有效果的，副作用只是因人而異。
不良反應：
如前述所提，血栓、心肌炎等不良反應皆與民眾所想像的不同，並不必太過擔心，不過當然若有疑慮，可評估是否施打其他適合自己的疫苗。而不論如何若自覺非健康的族群，包括年長、用藥、慢性病等，都建議先與主治醫師討論，評估是否適合打疫苗，以免漏掉其他真正有風險的危險因子。
民眾所擔心的猝死案件則有待釐清，至目前為止，尚未有證據證實與疫苗為直接關係，比起疫苗導致死亡，民眾需更加注意的是在打疫苗這段時間的防疫安全及個人安全，例如缺水、中暑等。
國門力擋變種病毒，個人也要先存好抗疫本錢
洪暐傑醫師建議，此時此刻民眾應避免再因政治關係、品牌迷思等各種原因挑選疫苗，目前已進入、即將進入台灣的疫苗都是安全且有用的，建議民眾盡早施打，有什麼就打什麼才是上策。並在施打完疫苗後一樣注意戴好口罩、社交安全距離、勤洗手及消毒，如此才更有利一同度過疫情難關。