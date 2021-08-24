中市警分局長、大隊長聯合交接典禮

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此次警察局高階主管異動，其中副局長劉耀欽榮調基隆市警察局局長，督察長邱文亮及刑事警察局副局長鄧學鑫榮調警察局副局長，南投縣政府警察局局長呂新財榮調警察局督察長，南投縣政府警察局副局長陳世寶榮陞警察局警政監，第六分局分局長吳耀南及刑事警察大隊大隊長陳炯旭分別榮陞保安警察第二總隊及航空警察局主任秘書，保安警察大隊大隊長王子雄及民防管制中心主任許豐統分別榮調臺南市政府警察局學甲分局分局長及新竹縣政府警察局副局長。
另外有9位新任分局長及大隊長異動：原任清水分局分局長張啟祥調任第一分局分局長，原任高雄市政府警察局旗山分局分局長游永中調任清水分局分局長，原任第二分局分局長蔡元戎調任第六分局分局長，原任霧峰分局分局長陳家銘調任第二分局分局長，原任大甲分局分局長李建興調任霧峰分局分局長，原任和平分局分局長吳燕山調任大甲分局分局長，原任資訊室主任陳祥麟調任和平分局分局長，原任刑事警察局偵查第四大隊大隊長林明佐調任刑事警察大隊大隊長，原任公共關係室主任劉其賢調任保安警察大隊大隊長。
市長盧秀燕表示，台中市警察局是一個優質的團隊，本次新任的分局長及大隊長共9人，都是經過各項重要警職的歷練，學識經驗豐富，相信未來一定能夠勝任新職，在新的工作崗位上都能有更好的表現。也希望所屬同仁均能服從新到任分局長及大隊長的領導，提升執勤效能及服務品質，體察民眾的需求，做好治安、交通以及為民服務的工作，營造本市成為最宜居的安全城市。