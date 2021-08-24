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以中醫的角度若確診如何改善身體狀況？萬一不幸染疫確診，快速減災及預防疾病轉變危重症是當先第一要務：之前國家中醫藥研究所發表清冠一號方，已經過衛生福利部緊急授權藥廠生產，對於確診者縮短病程、盡早康復及避免進入急重症，已有不錯的效果，另外可由中醫師依據病人的病情及疾病階段，辨證論治，開立中藥處方，減輕不適程度及加快復原。另外可以練習拍打肺經來幫助恢復改善肺功能：練習時以站姿方式，雙腳打開與肩同寬，掌心圍成碗狀拍打對側肺經中府穴（鎖骨下方胸口處），這效果可以調理肺氣、改善咳喘、助肺祛痰等情形、拍打時可以配合均勻呼吸，一般呼吸時是一吸一呼，可能吸氣不易，也可以改為二吸一呼，達成更好的效果，如果拍打會疼痛，也可以按摩胸口的中府、雲門穴，也有不錯的效果。也要時時鼓勵自己，維持正向思考，能堅持克服疾病，回復健康人生。
癌友在這一波疫情需要注意的事情，最重要還是預防勝於治療。癌友因為癌症本身或正接受手術、化放療之後可能體能下降，免疫功能不足，比常人更容易進入危急重症，復原時間也會偏慢。如醫師評估沒有打疫苗的禁忌，仍應接受注射。避免人多群聚場所、戴好口罩、勤洗手消毒，減少被傳染的機會，同時注意提升免疫力，充足均衡的營養、維持適當的運動及體能、充足休息與睡眠、正向良好的心情調適。同時可以練習太極拳運動、八段錦、易筋經，也可以如上述穴位按壓來提升免疫功能。一般而言配合中藥能改善癌友的疲倦，改善副作用與增強療效，同時對於免疫力提升也大有助益，建議癌友也可多加配合。臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區 中西醫整合科 陳建宏主任
原文連結：https://user115711.psee.io/3l9k4v （文章授權提供／癌症希望基金會）
資料來源：健康醫療網 中醫強肺預防新冠肺炎
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