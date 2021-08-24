我是廣告 請繼續往下閱讀
由於國內疫情漸趨平緩，陳時中於今（24）日的記者會中宣布，對於特定病房的探病有相關調整措施，而雙北因為是風險縣市，相關探病原則會比其他縣市較為嚴格。他進一步說明，8月24日起，住院病人及陪病者新增定期篩檢措施，雙北住院病人入院第7天及第14天各進行1次公費抗原快篩。其陪病者每7天進行1次抗原快篩，1位由公費支應，希望能減輕陪病者的負擔，也兼顧院內的安全。
而自8月27日零時起，入境旅客皆需搭乘「防疫車輛」至檢疫處所，不得自行駕車前往。陳時中說，這是為了避免旅客自行駕車前往檢疫地點之路程中，有接觸其他民眾的機會，藉以減少病毒傳播風險，籲請民眾務必配合，在檢疫期間維護我國社區防疫安全。
高端死亡首例為五旬作家 死因尚待司法相驗
國產疫苗高端昨（23）日正式開打，今天卻傳出有位五旬作家於施打疫苗後不幸過世的消息。對此，陳時中證實，該名案例確實為高端疫苗之首例死亡通報，「這位作家在昨天施打高端疫苗，今早因身體不適過世，初步判斷有心肌梗塞可能，不過因為是到院前死亡，需要透過司法相驗由檢察官進一步判定。」另外，昨日有收到1件接種高端疫苗後非嚴重不良事件的通報。此外，他也公布昨日疫苗接種人數，約為17萬9千人，約有16萬多人施打高端疫苗，疫苗人口涵蓋率達到40.32％。
資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】本土＋1、境外＋5 高端現接種後死亡首例
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊