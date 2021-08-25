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圖/IG @jay_chieh
整個園區主要分為「三街」：魯班街、臨水街、文昌街；「三建築」：文昌祠、廣孝堂、黃舉人宅；「三館」：曲藝館、展示館、蔣渭水演藝廳，每一區呈現不同的傳統建築與聚落氛圍，下面就針對主要的遊玩路線與最熱門的傳藝三街來分別作介紹。
傳藝三街之一：魯班街
圖/IG @c.l.wang
從入口進去後，遇到的第一條街就是魯班街，是以工匠家「魯班」為名，沿街右側的5棟建築象徵5根手指的手掌，象徵「工藝之手」，以此表達工藝手作的五大主題，分別是琉璃、陶、木作、藍染與金工，並透過通透的廣場與紅磚建築，堆疊與工藝互動的趣味，得以駐足體驗工藝的優雅。
傳藝三街之一：臨水街
圖/IG @jay_chieh
臨水街是緊鄰河岸的街屋，與一旁的文昌街有著明顯的高低落差，是仿照當時九份、淡水等老街的建築群，利用落差地勢與巷弄內的階梯，搭配建築群交錯，呈現不同的老街建築韻味。此區除了有咖啡廳、密室逃脫，亦有遊船體驗，能坐上電動小船暢遊於東山河上，享受愜意的出遊時刻。
遊船體驗：一趟120元（3-12歲100元）
傳藝三街之一：文昌街
圖/IG @ashley_zh
文昌街是園區內最主要的街道，是依據臺灣新竹湖口、三峽、鹿港、臺北大稻埕等各地街屋特色設計而成，日本明治維新從歐洲學習很多知識及建築風格，如文藝復興時期的巴洛克與後來昭和年代的現代主義等風格，故文昌街也透過市集、街景及傳統店家等元素來呈現傳統聚落食衣住行生活環境。
圖/IG @allo_320
此條街也匯集了各式特色店家，如傳統技藝的捏麵人、陶笛、製糖，除此之外還有很多DIY課程，可以親自體驗這些傳統的技藝，除了能回味兒時記憶外，也加強對這些技藝的認識與印象。
圖/IG @missgee._.life
除了上述的景點介紹外，宜蘭傳藝中心內還有許多藝文表演、傳統小吃可以去體驗與發現，在園區內可以輕鬆待上一整天，非常推薦給家族旅遊、親朋好友一同前來！
圖/IG @rurimax_yi
地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號
電話：03-9508859
開放時間：每日9:00~18:00
門票資訊：
普通票 NT$150 / 年卡 NT$350
優惠票 NT$120（6-12歲兒童、學生，需憑證）
縣民票 NT$100 / 年卡 NT$250（宜蘭縣縣民，需憑身分證）
敬老票 NT$75 / 年卡 NT$100
免費（身心障礙者與其必要之陪伴者1人、兒童：115公分以下或未滿6歲）
原文出處 : ReadyGo 親子旅遊黃金選擇！宜蘭傳藝中心帶你走入江南
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