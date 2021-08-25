餐盒內「一團極品黑物」內行才知！千人嗨：想點還吃不到
台灣擁有「美食王國」的稱號，國內不少道地小吃和特色料理，總是深得不少老饕的心。對此，就有網友分享一團詭異的黑色物體，大讚直呼「內行都知道！」隨即引來超過2千人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-25 10:52:39
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上張貼照片，只見畫面中，餐盒內有一團神秘的黑色物體，旁邊還附上許多薑絲，內文中他也大讚直呼「內行都知道，這很下酒！」
貼文曝光後，就引來不少老饕留言，紛紛點出該物便是「虱目魚腸」，直言「魚腸要煎的酥酥撒胡椒鹽～超讚」、「極品啊！！」、「自己上次做，加了點辣椒跟蔥花下去炒，也很下飯」、「夭壽好吃ㄟ！每次點還不一定吃得到」、「這個讚！我喜歡沾芥末」、「有時有錢還吃不到」、「不太喜歡吃魚，但是魚腸我反而很喜歡……」。
但也有人一看倒退三步，「真的，內行的都說讚，但我還沒克服心理障礙，不敢吃」、「在台南吃過一次，很苦」、「要慎選店家，有的太苦有的太鹹，很難有剛好的」、「內行人都知道這份煎過頭太苦了」、「超喜歡吃魚但這個我無法」。（編輯：陳雅雲）
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