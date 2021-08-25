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流連忘返：沙巴絕美的5種風情
蔚藍沙巴
沙巴的丹絨亞路沙灘被譽為世界八大日落景點之一，每年皆有眾多遊客蜂擁而至，只為了一睹這美麗的濱海夕陽。沿著西海岸一直到婆羅洲頂端的古達，有著許多別具特色的海灘度假村可供選擇入住。風貌萬千的群島比鄰著沙巴綿延的海岸線，從市中心出發，只需15分鐘便能抵達東姑阿都拉曼國家公園。東姑阿都拉曼國家公園內有著全婆羅洲最長的跳島滑索設施。
藝文沙巴
沙巴州的人民由超過30多個不同的原住民族所組成，擁有豐富的傳統文化與習俗，當地農村地區家庭也藉此提供特色民宿等文化沉浸式體驗，促進社區觀光發展。原住民文化村便是當地住民群體的象徵，包括Mari-Mari原住民文化村、Linangkit文化村、Walai Tobilung和蒙索畢悅文化村等。另外在哥打馬魯都縣、古達和實必丹縣的倫巴西亞地區的文化特色建築：長屋，現也開放為觀光使用，讓旅客盡享淳樸踏實的傳統文化體驗。
冒險沙巴
神山位於馬來西亞的第一個聯合國教科文組織世界遺產地區，並且擁有亞洲第一個，同時也是世界上海拔最高的鐵索攀岩棧道。馬拉崗山和特魯斯馬迪山也是登山愛好者不能錯過的健行景點。如果您鍾愛自然美景，沙巴農業公園以及熱帶雨林探索中心豐富的自然動植物生態絕對能讓您大飽眼福。若想在綠意簇擁下入眠，Padas農莊和沙巴茶園提供結合大自然的住宿服務，讓您疲憊的身心回歸原始的懷抱。
生態沙巴
沙巴的物種生態極為豐富，並設有許多生態保育園區，除了為當地的野生動物提供庇護，也能供遊客參觀，宣導保育觀念。遠近馳名的生態保育園區包括位於山打根的西必洛紅毛猩猩保育中心、婆羅洲馬來熊保育中心以及海龜島嶼公園。京那巴當岸野生動物保護區位於沙巴最長的河流：京那巴當岸河（又稱‘京河’）下游，是觀察野生動物的熱門景點。其他保育園區，例如丹濃谷保護區、塔賓野生動物保護區、被稱為沙巴“迷失世界”的馬廖盆地保護區、英拔峽谷保護區以及德拉馬格森林保護區，皆為原生動植物的天堂。此外，沙巴也具有數個生物保留區，囊括33種特有品種生物。
徜徉沙巴
沙巴的西巴丹島以優美的海底景觀及潛水環境聞名世界，在潛水愛好者中頗富盛名。除了知名的利吉丹礁外，多樣化的獨特潛水體驗也同樣有名，像是在能見度有限的水域中探尋微型生物的漫潛等。拉央拉央島是座風景宜人的人造環礁，全年能見度為30至60米，是白鰭鯊、黑鰭鯊和鯨鯊等海洋生物的洄游路徑。
沙巴州旅遊局近日開始宣揚社區導向的觀光服務，提供更多文化薰陶般的沉浸式旅遊體驗，不僅讓當地居民能夠參與到日漸蓬勃發展的觀光業之中，還能和旅客分享沙巴的當地民俗文化，進而達到文化保存的長遠目標。
歡迎來到令人流連忘返的沙巴！沙巴的特色景點族繁不及備載，待旅遊開放後，我們誠摯地希望您能在沙巴擁有一段愉快難忘的旅程。
圖文提供：沙巴旅遊局
這篇文章 東南亞旅遊｜多久沒出國旅遊 沙巴絕美5種風情再次回味等待下次旅行 最早出現於 行遍天下旅遊網