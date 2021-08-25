《神將少女》被爆欠薪百萬　龍劭華、楊子儀受害

廖峻兒子廖錦德踢爆劇組《神將少女八家將》欠薪百萬，隸屬黎明傳播公司的製作人黎竹平神隱失聯，受害者包括龍劭華、林韋君、楊子儀等人，廖錦德不滿控訴，5月殺青後領不到一毛錢，製作公司承諾8月中旬給付酬勞，「但現在聽說製作人開始神隱，神隱不是該有的態度，出錢就是老大的心態已經過時，更何況我沒收到錢，你不是我老大，所以我決定不讓其他人上當。」廖錦德寄出存證信函，要求討回公道。
記者羅凌筠/台北報導
2021-08-25 21:10:52｜2021-08-25 21:11:05
《神將少女八家將》酬勞分四期拿，男主角楊子儀透過經紀人表示，前三期已經領了，「的確剩尾款還沒有領，前幾天還有跟製作方通電話，他們現在就是說再給他們一點時間，所以我們也在等待中。」而龍劭華、林韋君也沒有請到尾款，被積欠部分酬勞。
不過同劇的陳瓊美透露，製作人黎竹平並非神隱，而是因膽囊結石住院，她自己也沒收到尾款，主要是華視沒把補助款撥下來。對此，華視聲明：「得標廠商因與合作廠商有商標權爭議，且無法釐清著作權歸屬，依當下條件，此劇根本無法播出。在兩造對相關爭議未取得共識、該劇製播未能排除法律疑慮的情況下，基於監督廠商及維護合約規定的立場，華視無法支付後續補助款；目前也已經要求得標廠商盡速與合作廠商解決歧議排除問題。」