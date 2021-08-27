面對說不出口、看不見的人生　保險給予勇敢向前的保障

為歡慶富邦集團邁入60週年，富邦人壽推出《不斷向前的人們》的系列影片，透過罹癌豬肉攤販、視障園藝技師人生的故事，體現保險的價值與功能，給予民眾繼續勇敢向前的勇氣；並為鼓勵民眾付出行動提升自我保障，自8月26日起推出「犇Fun60特斯拉」投保抽獎活動，將送出最大獎電動車特斯拉 Model 3，以及momo紅利金60000元和6000元等獎項。





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富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽揭示全新品牌標語「正向力量 豐富生命」，並以此為企業使命，作為引領社會朝向共好的力量，透過全台每一位保險業務員專業的服務，以及開發多元保險商品，協助民眾築起堅固的防護網，讓保險在必要時給予協助和人生繼續向前的勇氣。





富邦人壽全新推出兩支《不斷向前的人們》客戶影片，除了歡慶富邦與客戶共度一甲子的時光，也揭示「正向力量 豐富生命」品牌理念，以及體現保險的價值與功能。《豬肉攤商篇》描述罹患聲門癌第三期的李姓保戶，在進行喉嚨完全切除手術後，未來的日子裡將再也無法說話，還要面對無數次的放射治療和化學治療，以及龐大的醫療費用；所幸在罹癌前有依照富邦人壽業務員的專業建議，補足自身醫療保障缺口，才能在罹癌後無後顧之憂地接受治療，他也鼓起勇氣從「心」出發，揮別生命中的低潮，持續對抗癌症，並且在周遭親友的陪伴下，安心地迎接癌後的第二人生。





《園藝技師篇》描述罹患了機率為萬分之一的葡萄膜炎的潘姓保戶，病發後雙眼再也看不清楚前方，未來龐大的照護壓力讓家人心情盪至谷底，所幸在被診斷前，富邦人壽業務員秉持著熱忱的服務態度，騎著摩托車多次來回於高雄和屏東內埔鄉之間，給予合適的保險規劃建議，讓保險成為潘姓保戶最堅實的後盾，緩解長期照護所帶來的經濟壓力，除了有保險給予及時的協助外，他也秉持著樂觀的態度面對未來的人生，即使眼睛看不見，還可以聞和摸的方式，繼續自己的園藝工作，持續朝開園藝店的夢想邁進。





富邦人壽長期以實現社會共好為願景，積極發揮保險本業職能，協助民眾提升自我保障，架構完整的防護網，讓保險能適時地提供協助，為慶祝富邦集團成立60週年，特別推出「犇Fun60特斯拉」投保抽獎活動，民眾於110/12/31前，投保個人新契約保單，單張保單年繳化保費(躉繳、彈性繳、增額保費以10%計算)每達新臺幣2萬元就可獲得一次抽獎資格、新臺幣4萬元則有兩次以此類推，有機會獲得最大豪禮電動車特斯拉Model 3，以及momo紅利金60000元和6000元等獎項。





富邦人壽業務同仁將每一張保單、每一次服務，視為對客戶一輩子的承諾，提供最適宜的保險專業服務，讓保險成為人生持續向前的保障，今年更一舉蟬聯2021保險信望愛獎「年度最佳壽險公司」肯定，未來將全力實踐「保險真善美」之本質，以正向的力量傳遞保險價值。



