覺得貨卡太商用，Toyota泰國推出Hilux Revo GR Sport

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota近年積極打造性能產品，除GR Supra與GR Yaris外，於一般乘用車也有推出GR Sport運動化車型，如今這股GR運動風也從乘用車吹向商用車，日前Toyota於泰國推出Hilux Revo GR Sport，讓商用氣息濃厚的Hilux瞬間變成時尚運動皮卡。
Hilux Revo GR Sport有提供高底盤與低底盤兩種車型，兩種車型皆配備GR Sport外觀套件與車側貼紙來營造運動風格，為了加以區隔高底盤車型水箱護罩則配Toyota字樣銘牌，輪圈則為18吋規格搭配紅色卡鉗。低底盤車型除水箱護罩配Logo銘牌，葉子板也少了鰭孔套件及貨斗飾桿，而輪圈尺碼也較小為17吋。
Hilux Revo GR Sport高/低底盤車型最大差異是高底盤版本配備Monotube減震筒加強版SuperFlex懸吊系統，而低底盤車型懸吊則降低23mm，並採用後輪驅動設定。動力部分兩種車型皆配置2.8升柴油引擎，具有204hp/51kgm最大輸出，搭配六速手自排變速系統。然而除了Hilux Revo GR Sport，先前則有消息指出Toyota已註冊GR Hilux，據了解GR Hilux搭載3.3升V6柴油引擎，擁有近300匹最大馬力，預計將在2022年登場。