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覺得貨卡太商用，Toyota泰國推出Hilux Revo GR Sport

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-08-27 12:55:20

Toyota近年積極推廣性能產品，除推出GR性能車款亦有GR Sport等運動版車型，而這股GR運動風也從乘用車吹向商用皮卡，Toyota日前在泰國推出Hilux Revo GR Sport，並且還一次提供高低底盤兩種版本。

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Toyota近年積極打造性能產品，除GR Supra與GR Yaris外，於一般乘用車也有推出GR Sport運動化車型，如今這股GR運動風也從乘用車吹向商用車，日前Toyota於泰國推出Hilux Revo GR Sport，讓商用氣息濃厚的Hilux瞬間變成時尚運動皮卡。

Hilux Revo GR Sport有提供高底盤與低底盤兩種車型，兩種車型皆配備GR Sport外觀套件與車側貼紙來營造運動風格，為了加以區隔高底盤車型水箱護罩則配Toyota字樣銘牌，輪圈則為18吋規格搭配紅色卡鉗。低底盤車型除水箱護罩配Logo銘牌，葉子板也少了鰭孔套件及貨斗飾桿，而輪圈尺碼也較小為17吋。

Hilux Revo GR Sport有提供高底盤與低底盤兩種車型，車頭最明顯差異就是高底盤車型水箱護罩配Toyota字樣銘牌。
Hilux Revo GR Sport有提供高底盤與低底盤兩種車型，車頭最明顯差異就是高底盤車型水箱護罩配Toyota字樣銘牌。
低底盤車型葉子板沒有鰭孔，貨斗也沒有飾桿。
低底盤車型葉子板沒有鰭孔，貨斗也沒有飾桿。
高底盤車型輪圈為18吋。
高底盤車型輪圈為18吋。
Hilux Revo GR Sport高/低底盤車型最大差異是高底盤版本配備Monotube減震筒加強版SuperFlex懸吊系統，而低底盤車型懸吊則降低23mm，並採用後輪驅動設定。動力部分兩種車型皆配置2.8升柴油引擎，具有204hp/51kgm最大輸出，搭配六速手自排變速系統。然而除了Hilux Revo GR Sport，先前則有消息指出Toyota已註冊GR Hilux，據了解GR Hilux搭載3.3升V6柴油引擎，擁有近300匹最大馬力，預計將在2022年登場。

座艙換上有GR銘牌及紅色縫線方向盤。
座艙換上有GR銘牌及紅色縫線方向盤。
高/低底盤車型座椅也採用不同造型及顏色進行區隔。
高/低底盤車型座椅也採用不同造型及顏色進行區隔。
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