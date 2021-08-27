▲ 第四屆 FUSO HERO 風雲英雄榜熱烈展開，上網投票得大獎

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FUSO 商用車總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司」（簡稱 DTAT）為了表彰 FUSO 車主對台灣社會經濟之貢獻，自 2018 年起舉辦「FUSO HERO 風雲英雄榜全民共選活動」，在商用車界獲得熱烈迴響，一年比一年盛大，去年的活動網站更達到超過 1,000 萬次瀏覽數，310 位 FUSO HERO 候選人累積了近 300 萬投票數，而活動訊息被分享次數肯定數倍於此。今年度主辦單位更加用心地將 FUSO HERO 的參賽分組做出新規劃，分成以下三組：
- 卓越共轉組： 創業或經營事業有成，工作中有具體卓越事蹟，或熱心公益，擁有具體的慈善、關懷弱勢等助人事蹟的 FUSO 車主。
- 親友共轉組： 家人、親戚或好友合作彼此協力，共同創業或經營事業有成、或為社會公益努力，創造商業及社會價值的 FUSO 車主。
- 傳藝共轉組：從事台灣傳統及經典技藝，例如:表演藝術/手工藝(如製茶/製香)/辦桌小吃/食品糕餅/服飾；或有趣、特殊的行業。例如賣菜車等將之發揚光大的 FUSO 車主。
有興趣的車主可以上網搜尋 FUSO HERO 或洽詢裕益汽車人員，目前已將參選人之簡介與照片公布至官網提供全民參閱投票，第一階段報名及投票活動將至 10/10 日截止，第二階段票選結果將交由教授、媒體、公會及主辦單位組成的專業評審團進行評選，綜合票選結果、專業分數及加權分數選出 30 名的 FUSO HERO 及 3 名最佳人氣獎的得主。這 33 位 FUSO HERO 得主將獲頒 HERO 獎牌及 2〜5 萬元 FUSO 禮券，年底與親友受邀走進紅地毯參加 FUSO HERO 的頒獎晚宴，並有機會於晚宴現場抽中一臺價值百萬的 FUSO 六期堅達 3.5 噸卡車！
第一階段所有參賽者正努力爭取親友團及網友的熱烈支持，FUSO 力邀網友馬上進入官網，搜尋值得您掌聲的候選人，投下神聖的一票就有機會得到大獎，獎項內容豐富可期，皆來自傑出F USO 車主享譽好評的產品，包括饗賓餐旅餐券（饗食天堂、開飯川食堂）、鮮榮達水產的海鮮公主小舖生鮮水產禮盒、山立茶葉的杉林溪龍鳳峽高山烏龍茶葉禮盒、聖保羅 Q 餅禮盒及 FUSO 精品等多項大獎。網友投票數越多，獲獎機會更高！
詳細活動辦法請參見 www.fusohero.com.tw 活動網站