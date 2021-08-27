Land Rover 終極旗艦跑旅 Range Rover Sport SVR Ultimate 於英國登場

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Range Rover Sport SVR Ultimate 提供 Gloss Maya Blue (藍色) 及 Gloss Marl Grey (灰色) 兩款全新專屬車色選擇，漆面具備白色雪花反射效果，另外也可選擇 Satin Ligurian Black (黑色)，所有車色均搭配 Gloss Narvik Black (黑色) 車頂、車外後視鏡蓋、水箱罩、下氣壩及尾門飾條塗裝，引擎蓋及尾門換上黑底色搭配 Fuji White 白色滾邊 RANGE ROVER 銘牌，前葉子板通風口飾條施以 Fuji White 白色烤漆，引擎蓋設有車身同色烤漆碳纖維通風口，足踏 22 吋五幅鍛造鋁合金輪圈，搭配黑色烤漆煞車卡鉗。
內裝方面，Range Rover Sport SVR Ultimate 在 B 柱設有 SV Bespoke 專屬鍍鉻徽飾，方向盤後方換檔撥片改為黑色金屬式樣，門檻飾板採用 Ultimate 自發光設計，座艙選用 Ebony 黑色搭配 Cirris 白色勾勒，座椅採用 Windsor 真皮搭配 Suedecloth 類麂皮材質包覆的 SVR 輕量化高性能式樣。
動力配置方面，Range Rover Sport SVR Ultimate 採用 5.0 升 V8 機械增壓汽油引擎，可輸出 575ps 最大馬力及 700Nm 峰值扭力，搭配 CommandShift 8 速 ZF 手自排變速系統及恆時四輪傳動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.5 秒完成，極速達到 283km/h。
Range Rover Sport 為 Land Rover 頂級車系中強調運動跑格的車型，而出自 Special Vehicle Operations 之手的 SVR 車型，自 2014 年發表以來，在全球市場已售出超過 2 萬輛，國內市場目前由台灣捷豹路虎所引進的 Range Rover Sport SVR 報價為新台幣 702 萬元起。