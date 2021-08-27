桃園凱迪汽車引進　新世代 Cadillac XT6 報價 279 萬起

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圖為 Cadillac XT6 Sport AWD，報價 298 萬元起。此次介紹的 Cadillac XT6 為桃園車族貿易成立的凱迪汽車所引進，提供 Luxury AWD 七人座 2.0T、Sport AWD 含 Platinum Package 六人座 3.6L 兩個等級，報價新台幣 279 萬 ( 2.0T，MY21 ) 以及 298 萬元 ( 3.6L，MY20 ) 起。
圖為 Luxury AWD 七人座 2.0T 車型。Cadillac XT6 最早於 2019 年登場，定位正好介於 XT5 以及全尺寸旗艦休旅 Escalade 之間，車身長度突破五米，長寬高表現分別是 5,042mm × 1,963mm x 1,775mm，軸距達 2,863mm，採取三排座椅設定，依據車型等級不同提供六人座或者七人座的選項。
外觀設計上，不難看出 Cadillac XT6 擁有新世代家族化的特徵，擁有大面積的盾型水箱護罩，兩側相連水平式設計的 LED 頭燈，而在保桿兩側也具備垂直照明元素，一眼就能夠讓人認出為 Cadillac 的車款。配備表現上，2.0T 搭載 LED 頭/尾燈、18 吋鋁圈、全景天窗、主動式水箱護罩、3.6L 車型再升級智慧頭燈、20 吋鋁圈，同時在 Sport 車型上更於窗框、水箱罩等處施以黑色烤漆處理。
Sport 車型採用 235/55ZR20 胎圈配置。內裝方面，座艙豪華質感自然是 Cadillac 的強項，原廠提供 Premium Luxury 和 Sport 兩種不同的風格供車主選擇，前者以大量木紋飾板鋪陳，後者則是採用碳纖維飾板提高運動氛圍。配備表現上 3 區獨立恆溫空調、8 吋多媒體系統 ( 含 Apple CarPlay 無線 / Android Auto 無線 )、前雙座加熱、全景天窗、電動尾門、Bose 音響系統、第二/三排自動傾倒功能等配備一應俱全，豪華程度完全不輸給主流品牌。安全水準上自然也是誠意滿滿，如前方碰撞預警、ACC 自動跟車、車道偏移、盲點偵測等都沒有缺席。
Cadillac XT6 原廠提供 Premium Luxury 和 Sport 兩種不同的風格供車主選擇，前者以大量木紋飾板鋪陳，後者則是採用碳纖維飾板提高運動氛圍 (圖為 Sport 車型)。
儀錶板採取傳統類比指針搭配 8 吋行車資訊幕顯示。
8 吋多媒體觸控螢幕支援無線 Apple CarPlay、Android Auto 連結功能。
第二、三排支援電動傾倒功能，不過第二排倒放後需手動復原。動力部分，Cadillac XT6 車系統一配置 9 速自排系統，2.0T 車型為渦輪增壓四缸汽油引擎，最大馬力 237hp/5000rpm、最大扭力 35.66kgm/1500~4000rpm；3.6L 車型為自然進氣 V6 引擎，最大馬力 310hp/6600rpm、最大扭力 37.46kgm/5000rpm，而 AWD 為 Premium Luxury 車型的標準配置，Sport 更換上雙離合器 Sport Control AWD 四輪傳動系統，帶來更靈敏的駕馭表現。
僅管 Cadillac 新車已經中斷引進多時，但市場上仍有一定的詢問度，以國內消費者的消費習性 Cadillac XT6 注定是市場上少數選擇，但也成為市場上的亮點，更是馬路上的焦點之一。