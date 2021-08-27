升級外觀與懸吊　Ford Focus ST Edition 於歐洲推出

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外觀方面，Focus ST Edition 採用專屬的 Azura Blue 藍色車身烤漆，水箱罩、前霧燈框、前後保險桿下氣壩飾條、車外後視鏡蓋、車頂及行李廂蓋擾流尾翼均施以亮黑色塗裝，足踏 19 吋旋壓鑄造輕量化鋁合金輪圈，搭配 Michelin Pilot Sport 4S 輪胎，煞車卡鉗施以紅色烤漆。
內裝方面，Focus ST Edition 維持標準版 Focus ST 的鋪陳，擁有 ST 專屬賽道級 Recaro 運動跑車座椅、ST 專屬平底運動化方向盤 (標配 S 按鍵與 Mode 選擇模式鈕)、ST 專屬迎賓踏板、8 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕、全彩 LCD 液晶智慧多功能儀表板 (可顯示渦輪增壓值、機油壓力與溫度等)。
動力配置方面，Focus ST Edition 採用 EcoBoost 2.3 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，具備低慣性雙渦流技術及偏時點火系統，最大馬力 280ps，峰值扭力 420Nm，配上性能調校 6 速手排或 7 速手自排變速箱，驅動方式為前輪驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 5.7 秒即可完成，極速達到 250km/h，還提供可切換防滑 (Slippery/Wet)、標準 (Normal)、運動 (Sport) 及跑道 (Track) 共 4 種模式的動態行車模式切換系統。
底盤方面，Focus ST Edition 升級由 KW 製作的 Ford Performance 可調式避震器，前後軸高度較標準版 Focus ST 降低 10mm，可調整幅度為 20mm，還提供 12 段回彈幅度調整，彈簧係數較標準版 Focus ST 提昇 50%，搭配本次升級的輪圈之下，車身四個角落簧下重量較標準版 Focus ST 降低 10%。
國內市場方面，目前福特六和販售的 Focus ST 車系包含標準的五門掀背車型、ST Wagon SLS Edition 及 ST Wagon，建議售價分別是新台幣 137.8 萬元起、新台幣 129.8 萬元起及新台幣 143.8 萬元起。