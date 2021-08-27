開放民眾報名　保時捷亞太區電競賽 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 啟動 !

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此次賽事積分將依據 5 回合預賽其中 3 回合的結果進行計算，每回合預賽有兩次競賽機會。本次賽事開放給來自台灣、日本、韓國、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、汶萊、菲律賓和紐西蘭等地玩家參賽，而總積分排名前 5 的選手將進入資格賽(總計 20 位選手)。4 個賽事區域中的冠軍玩家(共 4 名)，加上資格賽總成績前 6 名之玩家(依各區域名次遞補)，共計 10 位作為決賽選手，最終贏家將可獲得保時捷全額贊助的東京之旅，包含日本東京的全新保時捷體驗中心參觀門票等相關體驗。
預賽將於各大世界知名賽車場舉行，包括法國薩爾特賽道(Circuit de la Sarthe)、富士國際賽車場(Fuji Speedway)、澳洲帕諾拉馬山賽道(Mount Panorama Circuit)，以及英國古德伍德賽道(Goodwood Motor Circuit)。對應不同賽道指定選用車款也不同，包含 911 RSR (991) 、919 Hybrid、Cayman GT4 Clubsport、356A/1500 GS GT Carrera Speedster、962 C 等現代與經典車款，選手必須展現強大的適應能力，才有望脫穎而出。
Porsche 歷年來曾舉辦過 Porsche SimRacing Trophy 以及 Porsche E-sports Supercup 等電競賽事，亦有籌組獨立的保時捷車隊，參與 24 Hours of Le Mans Virtual 2020 與 IAA E-sports Days，成為汽車品牌投入電競領域的先驅者之一。有鑑於此，今年 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific 將與亞太地區的 4 個市場聯合舉辦，包括台灣保時捷、日本保時捷、保時捷亞太以及韓國保時捷。此次賽事將是保時捷在亞洲舉辦的首場區域性電競賽事。
對於車迷來說，不少人透過虛擬遊戲來滿足心中對於夢幻車種的渴望。而此次保時捷虛擬賽車活動對於台灣是首次的經驗，不只創新獨特，更是拉近與車迷之間的距離，擴大與粉絲溝通的橋樑，強化品牌魅力。