導入黑化套件　Honda CR-V BLACK EDITION 於泰國推出

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外觀方面，CR-V BLACK EDITION 採用珍珠黑色車身烤漆，配備黑色鍍鉻水箱罩、前後保險桿黑色飾條、黑色車頂行李架、黑色鍍鉻車門下方飾條、17 吋黑色烤漆鋁合金輪圈、黑色烤漆車外後視鏡蓋、全景電動天窗、LED 頭燈含序列式方向燈、LED 尾燈及車尾 BLACK EDITION 銘牌。
內裝方面，CR-V BLACK EDITION 的座艙採用黑色為基底，搭配黑色木紋及鋼琴烤漆飾板，配備手機無線充電座、感應式電動尾門、7 吋多媒體資訊螢幕及 Apple CarPlay 智慧手機連接 (含 Siri 聲控)，座椅採用皮質包覆搭配 BLACK EDITION 字樣。
動力配置方面，CR-V BLACK EDITION 採用可添加 E85 酒精汽油的 2.4 升 DOHC i-VTEC 直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配 CVT 無段變速系統及前輪驅動，於 6,200rpm 時可輸出 173ps 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 224Nm 峰值扭力，與國內全面採用 1.5 升渦輪增壓引擎的作法不同。
現行第五代 CR-V 自 2016 年問世後，在 2019 年經歷了中期改款，國內市場方面由台灣本田在去年 9/3 導入，全車系標配 Honda SENSING 及 6 SRS 輔助氣囊，編成與建議售價分別是 1.5 VTi (新台幣 94.9 萬元起)、1.5 VTi-S (新台幣 103.9 萬元起) 及 1.5 S (新台幣 113.9 萬元起)。