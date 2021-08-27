首度推出歐洲專屬規格　第五代 Kia Sportage 歐規版本將於今年 9/1 正式發表

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歐規 Sportage 將擁有較先前發表的全球版本 Sportage 更緊湊的車身尺碼，目前 Kia 先行釋出部分外觀設計圖，造型採用 ‘Opposites United’ 設計語彙，而歐規版本更加入 ‘Bold for Nature’ 主題，強調源於大自然的肌理線條，車頭配置 Matrix LED 矩陣式頭燈搭配迴力鏢造型 LED 日行燈，與 Tiger Nose 水箱罩結合。
車側部分，歐規 Sportage 採用高腰線鈑金紋路搭配懸浮式車頂設計，相較於全球版本少去 C 柱後小窗，輪拱加入明顯的弧線，以塑料防刮材質點綴，足踏雙色切削鋁合金輪圈，而 GT-Line 徽飾設於側裙後方，車尾配置連貫式 LED 燈組，行李廂蓋中央採用新版 KIA 廠徽，牌照框設於保險桿當中。
除了外觀造型，歐規 Sportage 的內裝與機械配置均尚未公布，預料也會比照全球版本配置雙 12 吋曲面螢幕、HDA 高速公路駕駛輔助系統、 RSPA 遠端智慧停車輔助、ECS 電子懸吊系統及 E-Handling 電子轉向系統等新技術。
Sportage 車系自 1993 年問世迄今已發展出五個世代，成為 Kia 旗下相當著名的 SUV 主力車型，過去在全球市場均採用相同的基本配置，搭配針對不同市場的所作出的微調來販售，如今則依循雙生車 Hyundai Tucson 的作法，推出長短軸距車型，依據市場特性來投放產品，相信對於銷售表現可產生正面的效果，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤第五代 Sportage 導入國內的最新消息，敬請鎖定。