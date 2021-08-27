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首度推出歐洲專屬規格　第五代 Kia Sportage 歐規版本將於今年 9/1 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-27 21:55:40

Kia 繼今年 7 月發表全新第五代大改款 Sportage 後，今日 8/25 宣布將在今年 9/1 推出首度獨立出來的歐規版本。

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Kia Sportage
Kia Sportage
歐規 Sportage 將擁有較先前發表的全球版本 Sportage 更緊湊的車身尺碼，目前 Kia 先行釋出部分外觀設計圖，造型採用 ‘Opposites United’ 設計語彙，而歐規版本更加入 ‘Bold for Nature’ 主題，強調源於大自然的肌理線條，車頭配置 Matrix LED 矩陣式頭燈搭配迴力鏢造型 LED 日行燈，與 Tiger Nose 水箱罩結合。

Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
Kia Sportage
車側部分，歐規 Sportage 採用高腰線鈑金紋路搭配懸浮式車頂設計，相較於全球版本少去 C 柱後小窗，輪拱加入明顯的弧線，以塑料防刮材質點綴，足踏雙色切削鋁合金輪圈，而 GT-Line 徽飾設於側裙後方，車尾配置連貫式 LED 燈組，行李廂蓋中央採用新版 KIA 廠徽，牌照框設於保險桿當中。

Kia Sportage
Kia Sportage
除了外觀造型，歐規 Sportage 的內裝與機械配置均尚未公布，預料也會比照全球版本配置雙 12 吋曲面螢幕、HDA 高速公路駕駛輔助系統、 RSPA 遠端智慧停車輔助、ECS 電子懸吊系統及 E-Handling 電子轉向系統等新技術。

Kia Sportage
Kia Sportage
Sportage 車系自 1993 年問世迄今已發展出五個世代，成為 Kia 旗下相當著名的 SUV 主力車型，過去在全球市場均採用相同的基本配置，搭配針對不同市場的所作出的微調來販售，如今則依循雙生車 Hyundai Tucson 的作法，推出長短軸距車型，依據市場特性來投放產品，相信對於銷售表現可產生正面的效果，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤第五代 Sportage 導入國內的最新消息，敬請鎖定。

Kia Sportage
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