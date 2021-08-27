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15 歲就能開　Opel Rocks-e 純電動微型車於德國推出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-27 21:55:40

Opel 今日 8/25 於德國推出基於同屬 Stellantis 集團旗下的 Citroën Ami 所衍生而來的 Rocks-e 純電動微型車，今年秋季開始接單，其他市場將自 2022 年起導入。

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Opel 以 Sustainable Urban Mobility (永續都會移動方案) 來包裝全新 Rocks-e，在德國提供年滿 15 歲並考取 AM 駕照的人士駕駛，外觀方面延續 Ami 的基本輪廓，車頭導入 Opel Vizor 家族造型及 LED 頭燈，車門採用左右不對稱開啟設計，車長僅 2,410mm，不含後視鏡車寬為 1,390mm，足踏 14 吋胎圈組。

實用表現方面，Rocks-e 在車內提供 2 位 190cm 身高人士可乘坐的空間，行李廂容積為 63 公升，儀錶板採用簡潔的螢幕顯示，側窗為手動翻折式，車頂還配置天窗，座艙內提供多處置物空間及手機架，最小迴轉半徑僅 3.6 公尺。

動力配置方面，Rocks-e 採用單顆電動馬達驅動，極速為 45km/h，搭配 5.5kWh 容量的電池模組之下，在 WLTP 測試標準中擁有 75 公里的滿電續航里程，透過標準家用充電插座需時 3.5 小時可充飽。

本次 Opel 決定基於 Citroën Ami 來推出 Rocks-e，是因德國今年通過 AM 級駕照規範，允許年滿 15 歲的人士在考取後，駕駛輕型機動車 (light motor vehicle)，而 Rocks-e 正好屬於該類別，預料推出後可滿足年輕族群的代步需求，也提供需要簡易短程私人交通工具的民眾新選擇。

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