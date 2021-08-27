短俏有型 經典傳承　Land Rover Defender 90 D250 S

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●採用承載式 D7x 鋁合金車體，原廠強調其相較過去的分離式底盤車體剛性提升 3 倍，車身尺碼亦增大。
●初期提供單一 3.0 升柴油直六動力。
●內裝導入由 12.3 吋儀表板與 11.4 吋觸控螢幕構成的 Pivi Pro 的全新數位化介面。
●進入角為 38 度、離去角為 40 度、穿越角為 31 度。
●車長與軸距較 110 長軸版縮減 43.5 公分。
身為 Land Rover 品牌經典的越野車款 Defender 車系，其自 1983 年接替 Land Rover Series III 的定位後，最早是稱為 Land Rover 90 和 Land Rover 110，1990 年改稱為 Defender 後，正式改以英吋軸距分類車型，並以 Defender 90、110、130 命名。
台灣市場則在 2021 年第一季率先以 110 長軸販售，而 90 短軸在今年 3 月早已通過認證與能源局油耗，不過受到疫情爆發以及種種原因之下，終於選在今年 8 月正式發表，引進 D250 S 單一柴油編成，建議售價為新台幣 239 萬元起。
外觀方面，Defender 車系運用現代化設計語彙重新演繹經典造型，包含圓形頭燈、前後短懸設定、側開式尾門、外掛式備胎，以及從 Series II 便開始採用的“Barrel Side”桶形腰線等設計元素皆完整保留，延續 70 多年來的歷史。Defender 90 軸距與車長均較 110 車型短 435mm，並採用側邊雙門搭配側開式尾門車體設計。配置 LED 頭燈及霧燈，足踏 19 吋六幅 6010 式亮澤銀色輪圈，車頂側邊配置 Alpine Window 側窗，可選配全景電動天窗或軟蓬式天窗，行李廂蓋設有外掛式全尺寸備胎。原廠更提供包含都會套件、鄉村套件、探險家套件、冒險套件共 4 款風格機能套件供消費者選配，滿足個性化需求。
Defender 90 軸距與車長均較 110 縮短 435mm，長寬高分別是 4,583mm x 2,105mm x 1,969mm，軸距 2,587mm。
Defender 全車系採用全 LED 燈組，可加價 19,700 元換上高階 LED 燈組具備自動水平調整功能。
試駕車選擇價值 29,400 的黑色外觀套件，包含亮黑色水箱護罩飾條、亮黑色引擎蓋 DEFENDER 字樣、亮黑色尾門 DEFENDER 字樣及亮黑色引擎蓋飾板。
Defender 90 原廠標配 19 吋胎圈，試駕車選用 12.1 萬元的 20 吋 5 輻緞光深灰色輪圈。
車側葉子板設有通風孔，上方的 Defender 字樣具有畫龍點晴的效用。
Alpine 觀景窗設計也延續下來。
Defender 車系標配 ClearSight 電子後視鏡，鏡頭設計於鯊魚鰭天線後方。
備胎設計於戶外越野時特別受用，而全尺寸的設計更顯個性風格，不過原廠需選配( 5,900 元)，另可額外選擇帆布蓋裝飾。進入到座艙，Defender 90 鋪陳設計與 110 長軸版一致，提供前後雙排 5 人座設定，車內採用淺牡蠣灰車頂內蓬，座椅採用 Grained Leather 雙前座 6 向 (腰靠、椅背傾斜) 電動調整式樣，方向盤施以真皮包覆，車內後視鏡為 ClearSight 電子式，儀錶板為 12.3 吋全數位化 HD 虛擬式，中控台配置 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控螢幕，具備 Navigation Pro 全中文化 3D 衛星導航系統、Apple CarPlay/Android Auto 智慧型手機連網功能，空調為雙區恆溫式，後座支援 40:20:40 分離傾倒，行李廂標準置物容積為 297 公升，較 110 長軸版的 786 公升明顯縮小。
內裝改以現代數位化的方式呈現，中控台剛硬的水平線條搭配極簡的水平設計，同時門飾板上方的金屬飾板、鉚釘等設計元素則仍保留過去經典越野車致敬的意味。
方向盤具備四向電動調整功能。
儀錶板為 12.3 吋全數位化 HD 虛擬式。
2022 年式 Defender 車載系統從 10 吋升級 11.4 Pivi Pro 系統，螢幕亦透過彎曲式設計提升科技感受。
Defender 車系的恆溫空調採用兩組旋鈕進行調節，並且整合駕駛模式、前座椅通風加熱的操作機能。
中央鞍座下方另有一處開放式置物平台，可惜位置較隱密不就手。
試駕車選用 WindsorLeather 皮質包覆座椅，人體觸感具有豪華品牌的水準，不過包覆性略顯普通，但發泡棉相當柔軟舒適表現具有水準。
後排乘坐空間受惠優異的車高與車寬，一般成人乘坐起來並不會感到侷促，唯獨椅面設計支撐性略顯不足，但整體而言對應國內的道路環境已經相當足夠。
幾乎全果嶺的設計在乘坐舒適度方面有加分的效果。
Defender 標配雙區恆溫空調，車主可另外選配三區，將於後座出風口下方新增操控介面。
後座冷氣出風口下方提供兩組 USB Type-C 與 12V 插孔。
B 柱設有扶手以提供乘客施力點方便上下車。
Alpine Window 側窗為標準配備。
價值 10.2 萬的全景式天窗面積相當大，打開頂篷後搭配兩側的 Alpine Windows 具有相當優異的視野，若到戶外野營也能提供更優異的採光。
後座行李廂空間標準狀態下為 297 公升，空間機能性自然不如 110 長軸版。而尾門採用無段式固定設計，在拿取物品時更能對應環境自由開啟。
尾門兩側均提供隱藏式掛勾設計。安全表現上，Defender 全車系標準配備先進主被動安全科技，包含 ACC 主動定速巡航系統含車流排隊輔助功能、AEB 自動煞車輔助系統、High Speed AEB 高速自動煞車輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、BSA 盲點偵測輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控制與上坡起步輔助系統。
動力配置方面，Defender 90 僅提供 D250 單一動力規格，採用 Ingenium 2,996cc 直列 6 缸渦輪增壓柴油引擎，最大馬力 249ps / 4,000rpm，至於峰值扭力達到 58.1kgm，輸出時機則為 2,250rpm，搭配 CommandShift 8 前速 ZF 手自排變速系統及四輪傳動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.0 秒完成，平均油耗為 12.3km/L。
駕駛 Range Rover Defender 90 D250 S 上路，可發現此車雖然是柴油引擎，但是其運轉精緻度相當優異，以一般消費者的角度來看不容易察覺出。而在 2,250rpm 就能爆發 52.1kgm 峰值扭力，低速時就有相當充沛的加速力道，變速箱的換檔邏輯聰明，銜接亦順暢，車體噸位雖超過 2 噸，但俐落的車身穿梭市區相當愜意。NVH 工程表現在水準之上，底盤設定紮實，避震系統對於路面起伏與碎震的抑制效果出色，不過高底盤的特性慣性與側傾仍無法完全避免，但都在可以接受的範圍內，整體乘駕舒適度相當不錯。
本次試駕未能體驗 Defender 車系注重的 off-road 性能，然而以 on-road 的表現來說，此車兼顧得宜，作為日常個人通勤代步或家用均可勝任，若有越野的需求還可善用最高達 38 度進入角、31 度穿越角及 40 度離去角的設計，輔以成熟的 Terrain Response 全地形反應系統，加上獨樹一幟的身型設計，在市場上無直接的對手，相信會是 Defender 90 的賣點。