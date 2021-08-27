鎖定當地年輕族群 全新 Tata Punch 首度亮相
印度車廠 Tata 日前宣布推出品牌旗下小型休旅作品 Punch，其正是去年發表的 Tata HBX Concept 概念車量產版，預定年底前於印度市場販售。
7Car 小七車觀點
2021-08-27 21:55:40
Punch 採用 Agile Light Flexible Advanced Architecture (ALFA-ARC) 架構所打造，外觀上採取較摩登的設計元素，車頭採用與 Harrier 和 Safari 相仿的家族化分離式燈組，並透過黑色的 A、B、C 柱、雙色車頂營造出懸浮式的視覺效果，搭配車身周圍的黑色防刮材質營造出 SUV 粗曠的風格。
內裝方面尚未公布，不過原廠宣稱 Punch 主打新世代的消費族群，因此在概念車上可以看到的懸浮式觸控螢幕、數位行車資訊幕等配備也都將繼續沿用。
動力部分，採用 1.2 升直列自然進氣或渦輪增壓三缸引擎，搭配 5 速手排或自排變速箱。
Tata Punch 在印度市場主要對手將鎖定 Renault Kwid、Maruti Suzuki Ignis 和 HyundaiCasper，入手價預計低於 50 萬盧比，主攻當地的年輕族群。