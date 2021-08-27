COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

單月預售量超過 150 台　Volkswagen Caddy Cargo 短軸自排/長軸手排新台幣 82.8 萬起正式上

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-27 21:55:40

台灣福斯商旅在今年 7/16 引進全新第五代 Volkswagen Caddy 車系後，其商用版本 Caddy Cargo 也於同月公布引進短軸自排與長軸手排兩個規格，售價均為新台幣 82.8 萬起，原廠宣稱首批預售一個月突破 150 台，全車系預計在 9 月底前開始交車。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Caddy Cargo 商用版甫於先前發表的 Caddy Maxi 相同，以 MQB 底盤作為基礎開發而成，具有最新的家族化特徵，不過保險桿取消同車色烤漆設計。而在座艙方面，無論是長軸或短軸車型，都保留與乘用版相同的數位化座艙設計，包含按鍵式電子手剎車含 Auto Hold 車輛靜止功能、光感應自動啟閉頭燈、6.5 吋多媒體資訊整合觸控螢幕，短軸自手排車型也保留電子線傳變速系統含換檔撥片，並配有雙前座正面與側氣囊、倒車雷達、PDC 後方停車導引系統等安全配備。

頭燈取消乘用車 LED 配置，換上 H7 規格的自動啟閉鹵素頭燈。
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Caddy Cargo 採用 17 吋鐵圈搭配飾蓋設計。
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
前保險桿以原始素料呈現，兼具耐髒、耐刮之機能性。
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
門把取消同車色烤漆設計。
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
短軸車型尾門採用上掀式設計，同時右側滑門配有玻璃窗戶。
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
長軸採用加寬右側滑門，尾門也採取一大一小的對開式設計。
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
為了滿足商用需求，Caddy Cargo 貨艙使用防刮材質的大面積底板，長軸版還放大側滑門開口的尺寸，讓兩組歐規棧板能夠輕鬆放入，在裝載貨物或搬運工具時都能更為便利。同時配備有整合玻璃以及防護柵欄的貨艙隔板，維持後窗視野的同時，還可以提升載運貨物時前座安全性。此外，亦配有貨艙獨立門鎖，駕駛艙與貨艙可以獨立上鎖，確保上下貨物的同時，還能保障駕駛艙貴重物品的安全。

Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Composition Audi 6.5 吋螢幕。
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
短軸自手排車型保留電子線傳變速系統含換檔撥片。
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
全車系搭載 Pure Diamond 皮質座椅。
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
全車系搭載平整化貨艙隔板，配有玻璃及防護柵欄。
動力方面，短軸自排與長軸手排統一搭載與 Caddy Maxi 汽油版相同的 1.5 TSI  直列 4 缸汽油渦輪增壓引擎為動力來源，可以帶來 114ps 馬力與 22.4kgm 扭力輸出，同樣具有 ACT 主動汽缸休止技術，各繳出 16.1km/L (短軸)與 15.8km/L (長軸)的一級油耗表現。

Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Caddy Cargo 搭載 1.5 TSI  直列 4 缸汽油渦輪增壓引擎為動力來源，可以帶來 114ps 馬力與 22.4kgm 扭力輸出，同樣具有 ACT 主動汽缸休止技術，各繳出 16.1km/L (短軸)與 15.8km/L (長軸)的一級油耗表現。
歐系進口廂型貨車在國內選擇不多，最接近的對手莫過於 Citroen Berlingo Van 了，兩者短軸版本的入手價差並不大，唯獨對手的長軸自排版本接近百萬元，以 Caddy 過去的市場表現和這次較為居中的價格來看，未來在市場上仍維持不錯的競爭力。

Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
Volkswagen Caddy Cargo
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

政府為了振興經濟，推出五倍券政策，您支持嗎？

繼續作答
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀