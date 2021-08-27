新台幣 209 萬元起　BMW 128ti 限量 30 輛在台展開預售

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128ti 是以 F40 1 Series 為基礎，在外觀部分配備 M Sport 套件與 ti 車款專屬紅色進氣壩飾條、紅色側裙、紅色 M 款煞車套件及 ti 字樣車身標誌彰顯其身分。
內裝方面，128ti 的座艙運用紅色滾邊腳踏墊、儀錶檯與中央扶手專屬紅色縫線來展現 ti 車型的個性，並配備 Dakota 真皮 M 雙前座跑車座椅、M 款運動化真皮方向盤 (含換檔撥片)，也搭載雙 10.25 吋螢幕 BMW 全數位虛擬座艙、無線智慧型手機整合系統、車況抬頭顯示器、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統與電動尾門啟閉系統。
動力配置方面，128ti 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 265hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱及前輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.1 秒完成。底盤方面，128ti 採用與 M135i xDrive 相同的剛性優化防傾桿，車身更減輕 80 公斤，也配備前軸 Torsen 機械式限滑差速器、M 款跑車化懸吊系統及運動化轉向系統。
ti 之名首次亮相於 1963 年的 1800TI 上，為 BMW 旗下強調操控與性能車型之縮寫 (Turismo Internazionale)，後續在 1990 年代時，ti 演進為 3 Series 的三門運動掀背車款，可見於 E36 及 E46 世代中，如今 ti 之名再度於 1 Series 登場，提供消費者介於標準車型與 M135i xDrive 之間的新選擇，相信 30 輛的配額可在短時間內去化完成。