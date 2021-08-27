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新台幣 209 萬元起　BMW 128ti 限量 30 輛在台展開預售

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-27 21:55:40



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BMW 總代理汎德今日 8/26 宣布，甫於去年 (2020) 10 月發表的 128ti 以限量 30 輛的方式在國內展開預售，報價為新台幣 209 萬元起。

BMW 128ti
BMW 128ti
128ti 是以 F40 1 Series 為基礎，在外觀部分配備 M Sport 套件與 ti 車款專屬紅色進氣壩飾條、紅色側裙、紅色 M 款煞車套件及 ti 字樣車身標誌彰顯其身分。

BMW 128ti
BMW 128ti
BMW 128ti
BMW 128ti
BMW 128ti
BMW 128ti
BMW 128ti
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內裝方面，128ti 的座艙運用紅色滾邊腳踏墊、儀錶檯與中央扶手專屬紅色縫線來展現 ti 車型的個性，並配備 Dakota 真皮 M 雙前座跑車座椅、M 款運動化真皮方向盤 (含換檔撥片)，也搭載雙 10.25 吋螢幕 BMW 全數位虛擬座艙、無線智慧型手機整合系統、車況抬頭顯示器、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統與電動尾門啟閉系統。

BMW 128ti
BMW 128ti
BMW 128ti
BMW 128ti
BMW 128ti
BMW 128ti
動力配置方面，128ti 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 265hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，搭配 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱及前輪驅動之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.1 秒完成。底盤方面，128ti 採用與 M135i xDrive 相同的剛性優化防傾桿，車身更減輕 80 公斤，也配備前軸 Torsen 機械式限滑差速器、M 款跑車化懸吊系統及運動化轉向系統。

BMW 128ti
BMW 128ti
BMW 128ti
BMW 128ti
ti 之名首次亮相於 1963 年的 1800TI 上，為 BMW 旗下強調操控與性能車型之縮寫 (Turismo Internazionale)，後續在 1990 年代時，ti 演進為 3 Series 的三門運動掀背車款，可見於 E36 及 E46 世代中，如今 ti 之名再度於 1 Series 登場，提供消費者介於標準車型與 M135i xDrive 之間的新選擇，相信 30 輛的配額可在短時間內去化完成。

BMW 128ti
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