同步推出純電版本　第二代 Mercedes-Benz Citan 廂型車正式發表

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外觀方面，第二代 Citan 延續 Mercedes-Benz 乘用車的 Sensual Purity 家族化設計語彙來重新設計造型，前保險桿依據等級分為塑料原色或車身同色式樣，頭燈以 H7 燈泡搭配 LED 日行燈及方向燈，也可選配 LED 燈組，車身兩側採用側滑門，Panel Van 改善了門檻距地高，採用較低位置以便上下車或裝卸貨物，Tourer 依等級配置蝴蝶窗或升降式電動窗，Panel Van 車尾採用對開式尾門，Tourer 則採用上掀式尾門，尾燈分為 LED 導光條燈組或傳統燈泡燈具。
內裝方面，第二代 Citan 在 Panel Van 部分採用 2~3 人座設定，Tourer 則提供 5 人座配置，車內將新世代 Mercedes-Benz NGCC 車系的元素融入座艙，包括圓形出風口、三幅式方向盤及雙環式儀錶板等，入門車型配置 1 DIN 音響，高階車型導入 MBUX 多媒體系統，另外包括 THERMOTRONIC 豪華型雙區恆溫空調、KEYLESS-GO 引擎啟動功能及 Qi 手機無線充電等配備亦在選配清單之中。
尺碼與酬載機能方面，第二代 Citan Panel Van 的車身長寬高為 4,498x1,832x1,859 (mm)，Tourer 除車高較 Panel Van 低 21mm 外其餘尺碼均相同，軸距均為 2,716mm。Panel Van 在 VDA 標準下的貨艙容積為 2.9 立方公尺，最大載重為 708~782 公斤，Tourer 的最大載重則為 380~539 公斤。
動力配置方面，第二代 Citan 提供汽油、柴油與純電動力選項，汽油部分採用 1,332cc 直列 4 缸渦輪引擎，最大輸出分為 102hp/200Nm 及 131hp/240Nm，柴油部分採用 1,461cc 直列 4 缸渦輪引擎，最大輸出分為 75hp/230Nm、95hp/260Nm 及 116hp/270Nm，至於純電動的 eCitan 可輸出 102hp 最大馬力及 245Nm 峰值扭力，所搭載的 44kWh 鋰電池提供約 285 公里的 WLTP 滿電最高續航里程，預定 2022 年上半年開始供應歐洲市場。
Citan 車系乃是 Mercedes-Benz 在 2012 年時與 Renault-Nissan 聯盟合作所推出的全新產品，與 Renault Kangoo 及 Nissan NV250 為雙生車，分為貨車與商旅車 2 種車體，其中商旅車取代了過去的 Vaneo，全車系皆在法國 Renault 的 Maubeuge 廠製造。邁入第二世代後， Citan 車系將劃分出 T-Class 作為全新的 MPV 級距，關係如同 Vito 與 V-Class。除此之外還在今年 5/10 推出隸屬於 EQ 電動車家族的 EQT 純電動 MPV，使商用車產品線更為完整。
國內市場方面，目前市面上的 Citan 均為貿易商自行引進，除 MPV 外亦有福祉車型，均非台灣賓士正式導入，而國內有販售的同級產品包含 Citroën Berlingo、Ford Tourneo Connect 及 Volkswagen Caddy 等車系。