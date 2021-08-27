高低底盤兩種選擇　Toyota Hilux Revo GR Sport 泰國登場

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現行第 8 代 Toyota Hilux 於 2015 年首發登場，接續於 2017 年、2020 年進行兩次改款。最新一款版本擁有更加粗曠的風格外型，並換裝 2.8 升渦輪增壓柴油引擎，經過重新調校之後可輸出 204ps/3,400rpm 以及 51.0kgm/1,600~2,800rpm 峰值扭力。而此次推出的 GR Sport 車型全數搭載相同的動力系統，兩款版本差別在於懸吊高度、車身套件、內裝配備，同時低懸吊版本為後輪驅動、高懸吊車型則是四輪驅動含差速鎖定。
底盤方面，Hilux Revo GR Sport 配備加強型 SuperFlex 懸吊系統，採用 Monotube 減震筒；低懸吊車型則降低 23mm 的車身高度，加強操控方面的靈敏度。兩種車型均採用前紅色剎車卡鉗，後輪維持鼓煞設定。
在外型風格方面也有所不同，低懸吊版本採用強調流體力學的空力套件設計，加入前下擾流、側裙與後空氣分流器，換裝 17 吋胎圈以及街胎；另一方面，高底盤車型離地高度更高，並換上 18 吋胎圈，搭配含 Toyota 字樣與 GR 標誌的水箱護罩，而專屬的前保險桿也結合了霧燈與黑色底部防護板設計，輪拱則採取同車色烤漆。
座艙方面，以黑色為基底搭配紅色車縫線，並換上頭枕繡有 GR 標誌的運動座椅，以及 GR 鋁合金踏板、方向盤紅色定位標、GR 儀錶板和 GR 引擎啟閉，其餘像是 8 吋多媒體系統、7 具氣囊、ADAS 系統等配備均全數搭載。
Toyota Hilux 以高耐用度及高可靠性聞名，於 2019 年 7 月正式導入後獲得國內熱愛皮卡車主的喜愛，2020 年上半年更熱銷超過 1,200 台，成為市場上熱門的選擇。此次 Hilux Revo GR Sport 目前僅供應泰國市場，可望成為熱愛追求個人改裝風格的範本。