救護車每分每秒都關鍵　新北市政府推智慧雲端動態號誌系統

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新北市政府於 2019 年開始針對汐止區大同路、新台五路等路段，沿線設置智慧型監視器、eTag，透過影像辨識掌握現場車流狀況，適時調整號誌秒數，以維持車流紓解。經過多年的試驗，新北市交通局在今年初於淡水竹圍路廊設置 6 組智慧型監視器、4 組 eTag 等偵測設備，與 119 救護車智慧雲端動態救護系統連動，導入動態號誌控制，先行開啟塞車路段的綠燈，避免塞車阻礙救護車通行，迄今停等延滯改善 15-27%，即減少停等約 10-24 秒。
目前新北市約有 100 輛救護車已升級為「科技行動急診救護車」等，導入各式急救設備、智慧雲端動態救護系統後，交通部表示發生於新北市 OHCA (到院前心肺功能停止)患者康復出院率從 10 年前只有 3.4%，至今年 5 月OHCA 康復率已達 10.8%，顯見醫療救護黃金時間的重要性。
新北市政府利用建設智慧型監視器、eTag，透過影像辨識掌握現場車流狀況，適時調整號誌秒數，以維持車流紓解。
交通局表示未來將持續蒐集車流數據，加強淡水、八里及五股廊道車流的大數據資料庫，反映在多元資訊整合平台，以更能掌握交通敏感路段的車流特性和即時交通狀況，採取必要因應措施，讓交通更安全、更順暢。
智慧雲端動態救護系統號誌連動系統與 119 救護車智慧雲端動態救護系統連動，係先行開啟塞車路段的綠燈號誌，讓車流動起來。
根據道路交通管理處罰條例第 45 條則規定汽車駕駛人聞消防車救護車警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號不立即避讓者，處駕駛人新台幣 3,600 元罰鍰並吊銷駕駛執照，1 年內不得重新考領。因此在路上遇到執勤中的救護車，請發揮同理心讓出道路，小小舉動就能照福他人。