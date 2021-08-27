DFSK Seres 3 純電動休旅車正式導入瑞典市場

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外觀方面，Seres 3 採用近似 Fengon 5 及 Glory 580 的家族化造型，車頭採用大面積橫柵水箱罩，搭配 LED 頭燈，車側具有懸浮式車頂設計，足踏 225/55R18 胎圈組，車尾採用包覆於尾門當中的 LED 導光條燈組，後保險桿設有第二燈組及車牌框。尺碼部分，Seres 3 的車長為 4,385mm，車寬為 1,850mm，車高為 1,650mm，軸距則為 2,655mm，車重為 1,765kg。
內裝方面，Seres 3 採用旋扭式排檔，儀表板為 10.25 吋全液晶數位設計，中控台配有 10.25 吋觸控螢幕，內建 Lin OS 4.0 智聯系統，提供聲控、遙控、情景設定等功能，方向盤採用真皮材質包覆平底式樣，還擁有透氣設計。配備方面， Seres 3 擁有倒車顯影、低速行人偵測、 EPB 電子手煞車、真皮座椅、 6 具 SRS 輔助氣囊及車道偏離警示系統等。
動力配置方面，Seres 3 搭載最大馬力 163hp、峰值扭力 300Nm 的電動馬達，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.9 秒完成，極速為 155km/h，搭配容量 53.61kWh 的 LiFePO4 電池模組，滿電最高續航里程為 329 公里，透過 TYP2/CCS Combo 6.6kW 功率充電需 30 分鐘可自 0% 充至 80% 電量，而電控系統還支援 OTA 線上更新技術。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興日前發表金穩發單廂小貨車的改款新車「金穩發 S2.5t」及穩發一廂半小貨車的歐六改款新車，同時推出「防疫挺頭家」優惠專案，購買全車系舊換新再省 5 萬，購買雙廂大穩發 S2.5t 贈「車內空氣清新機」，全車系在本月底前訂車再送價值新台幣 1 萬元配件(配件折抵依經銷商配件為主)，全國展示中心提供到府賞車試乘服務。