歡慶 55 年載　Toyota Corolla 車系銷量突破 5,000 萬輛

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Toyota 於 1966 年在日本市場首次推出第一代 Corolla，並以全球戰略車的策略，接續在 1968 年進入美國市場，以足夠的空間、經濟省油的引擎獲取當地消費者青睞。
隨著車系迅速發展，Corolla 成為同級中的銷售冠軍，銷量激增之下幾乎每戶人家都有一部，也使得 Corolla 成為許多人生活當中重要的夥伴，陪著包含第一份工作、第一次約會、日常通勤、畢業、假期、醫生預約、婚禮、孩子們的球賽……等生活上的瑣事，即便未擁有 Corolla 的人也要講上，曾經記得有一位朋友、鄰居、親戚或者同事也開著這部車。
Corolla 車系在市場推出之後，針對每個不同市場之需求和喜好，衍生出不同的車型，包含四門房車、雙門跑車、掀背車、旅行車、MPV 和休旅車等等。在國內市場方面，Corolla 車系最早於 1988 年由和泰汽車引進，憑著經濟實惠的特性，在台推出後迅速成為平價進口房車市場上的熱門車款，而優異的銷售表現也持續到第 7 代、第 8 代 Corolla 車系的引進。
直到 2001 年，第 9 代 Corolla 以國產化的姿態登場，優異的可靠度造就市場良好的口碑，一直蟬聯國產房車銷售冠軍至今。而在 2020 年，初期主打亞太市場的 Corolla Cross 登場，以符合市場趨勢的休旅車定位成為市場銷售冠軍，與 Corolla Altis 並列兩大拳頭產品。
Corolla 車系在市場推出之後，針對每個不同市場之需求和喜好，衍生出不同的車型，包含四門房車、雙門跑車、掀背車、旅行車、MPV 和休旅車等等。(圖為 Corolla Cross)
第一代 Corolla
第二代 Corolla 1600 Fastback
第三代 Corolla SR5 Sport
第四代 Corolla SR5
第五代 Corolla AE86
第六代 Corolla GTS
第七代 Corolla E10
第八代 Corolla LE
第九代 Corolla 在台稱作 Corolla Altis 國產化登場
第十代 Corolla Altis
第十一代 Corolla Altis
第十二代 Corolla Altis