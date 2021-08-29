Ford Kuga ST-Line No.047 ---- 讓黑暗中下車更安心的 Follow Me Home 大燈安全

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Kuga 所搭載的 Follow Me Home 大燈安全照明功能，可在熄火後提供車外環境照明，讓全車乘員在下車後，即便周圍無燈光照明，仍可透過車燈來照亮視野，避免因視線不佳而摔傷，也可發揮警示作用，提昇安全。
而啟動方式也相當簡單，只要在 Kuga 熄火後，將方向燈撥桿向自己輕撥一下，即可打開 Follow Me Home 大燈安全照明功能，使近光燈及尾燈同步點亮，此時系統會發出短促的警示音。燈光亮起後，系統會偵測車門是否已持續開啟達 3 分鐘，或是最後一扇車門被關閉約 30 秒，才會關閉Follow Me Home 大燈安全照明功能，當然也可自行再拉方向燈撥桿或發動 Kuga 來解除此功能。
諸如 Kuga 搭載的 Follow Me Home 大燈安全照明功能，其實在許多歐洲品牌車款上已行之有年，然而各品牌在啟動後點亮的燈光不盡相同，卻都具備即時而便利的照明效果，此配備不算太過複雜的設計，能在不常見此配備的國產車款中搭載，頗具誠意。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人於台北市區作為日常通勤與代步之用，自前一次加滿 95+ 無鉛汽油後累積行駛 241.2 公里，再添加 43.05 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗約為 5.603km/L。