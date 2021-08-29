Toyota Corolla Cross No.024 ---- ACC 系統使用感想

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使用 ACC 系統時，在保持穩定車速與前車距離的情形之下，確實能夠達到減輕駕駛精神負擔的效用。但由於非全速域的機制，編輯部多半到外地拍攝外景，行駛於快速道路和高速公路的環境之下才會使用。Corolla Cross 所配置的 ACC 系統在此模式下使用雷達對前方大約 100m 範圍內進行車輛偵測、判定目前的兩車跟車距離，以及與前車維持適當的跟車距離。其系統運作的靈敏度優秀，能夠順暢保持與前車的距離，在正常狀態下並不會有過於急躁的加速或者剎車的情形發生；但倘若前方無車的狀態之下，設定的目標車速大於當前車速時，則會有較急迫的加速情形發生。
ACC 系統在此模式下使用雷達對前方大約 100m 範圍內進行車輛偵測、判定目前的兩車跟車距離，以及與前車維持適當的跟車距離。其系統運作的靈敏度優秀，能夠順暢保持與前車的距離，在正常狀態下並不會有過於急躁的加速或者剎車的情形發生。使用 ACC 系統時，在保持穩定車速與前車距離的情形之下，確實能夠達到減輕駕駛精神負擔的效用，駕駛人更專注於道路環境上；另外值得一提的是，由於該模式在實際車速低於 25 km/h 時便會取消，此時系統會透過警示聲來提醒駕駛人需接手掌握油門踏板與剎車，因此編輯部多半到外地拍攝外景，行駛於快速道路和高速公路的環境之下才會使用。
雖然 ACC 系統能夠降低疲勞，但嚴格來講 ACC 系統僅用來協助駕駛判斷本車與指定前車之間的距離，並非允許粗心或分心駕駛人的機制，也沒辦法在視線不良的情況下協助駕駛人的系統，駕駛人仍須隨時留意車輛的周遭狀況。
Corolla Cross 本周多半於擔任公務車使用，除了行駛台北市區之外，亦隨著編輯部到外縣市拍攝外景，途經高速公路並在行駛 331.4 公里後於 8/27 加滿 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 10.9km/L。
Corolla Cross 本周在行駛 331.4 公里後於 8/27 加滿 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 10.9km/L。