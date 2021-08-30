跟著 SUBARU x MAMMUT 探索山林之美！SUBARU 山岳達人巡迴講座落幕
「SUBARU 山岳達人全台巡迴講座」自今年五月推出以來，各場次報名名額皆瞬間秒殺，即使因疫情暫停後又於八月重啟，共舉辦十四場的全台巡迴講座仍相當踴躍。透過雪羊、阿泰呆呆、深。旅行、山女孩 KIT、Jimmy 及 100 Mountain 百岳專業山岳達人講師們不同山岳經歷，不論是登頂後欣賞美景的心境、或是透過攝影鏡頭捕捉大山大地之美、又或者是偕伴同遊探訪親近山林，與會者彷彿領略了一場山林盛宴，活動結束後更與講師及同好們交流造訪山岳的心情，互約未來一同走入山林體驗大自然的美好。
2GameSome - 有車賞
2021-08-30 15:25:01
在疫情警戒降級與逐漸趨緩後重啟的「SUBARU 山岳達人全台巡迴講座」，講師們除了闡述與山林親近的點點滴滴，同時也特別強調在親近山林時應該要賦予大自然同等的尊重。回顧疫情爆發以來，從二級和三級警戒，再逐步微解封，長時間的過程改變了人們的生活習慣，但也讓環境生態、山林海洋獲得喘息機會。而積極推廣戶外休閒生活的SUBARU，也誠摯呼籲民眾一起愛護大自然生態，才是享受戶外休閒生活的最高境界。
SUBARU 誠摯感謝所有活動參與者，期盼讓喜愛山林的同好互相交流分享彼此經驗，未來將舉辦更多元的互動講座、車主活動，積極推廣戶外休閒生活，讓SUBARU全車系帶領車主勇於接受挑戰、探索山林之美，車主們也能在 SUBARU 核心科技的加持下，享受最極致的安全科技與越野操控能力，盡情感受大自然的魅力。