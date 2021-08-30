第二海外市場　全新 Jeep Commander 正式於巴西生產販售

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Jeep Commander 車系於 2010 年停產，並交由 Dodge Durango 接任市場銷售定位。不過為了迎合中國大陸市場的喜好，FCA 與中國合資夥伴廣汽菲克於 2018 年復甦Commander 車系，以大指揮官之稱重返市場。經過 3 年的銷售期，Jeep 看準巴西市場的消費潛力，正式於當地國產 Jeep Commander 車系。
Jeep Commander 車系係以 Small Wide Platform 平台打造，搭配家族化 7 孔式水箱罩，加上全車充滿雕塑感與張力感的線條，勾勒出身為旗艦 SUV 霸氣感受。車身尺碼方面，車長 4,769 mm、車寬 1,859 mm、車高 1,682 mm，軸距為 2,794mm。
內裝與配備上，採用 2+3+2 的座椅佈局，座艙內具有黑色的中控台與門板，搭配米色天蓬及座椅，並運用實木飾板、 Nappa 真皮/麂皮座椅營造暨溫馨又高質感的舒適氛圍。配備㼁相當豐富，全車系標配 10.25 吋螢幕、10.1 吋多媒體螢幕、LED 頭尾燈、全景天窗、駕駛座 8 向電動座椅及 4 向腰靠、PM 2.5 空氣淨化裝置、怠速熄火、車頂行李架，還提供電子手煞車、ACC 主動式跟車系統等。空間機能上，第二排最多可以前後 140mm、第二、三排椅背都可以傾斜。行李廂空間表現在 7 人座狀態時為 233 公升、5 人座狀態時為 661 公升，放倒後則可擴增至 1,760 公升。
動力表現上，Jeep Commander 共有兩個選擇，其一為 1.3 升渦輪增壓雙燃料汽油引擎，可產生 185hp、270Nm 最大馬力；其二為 2.0 升柴油渦輪引擎，最大輸出 170hp、380Nm，搭配四輪驅動系統、Sand / Nud、Snow、Auto 三模式、陡坡緩降，以及 21.2mm 涉水高度、26° 的前進角和 24° 的離去角，仍就有 Jeep 優異的越野傳統。
Jeep 品牌在國內並無總代理，目前也鮮少有新世代車款在台販售，最常見的車款為俗稱的藍哥 Wrangler 車系，而 Jeep Commander 目前屬於特定市場販售的車型，因此引進國內販售的機率極低。