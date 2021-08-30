濃郁歐洲風味的韓裔旅行車　Kia Ceed Sportswagon European Edition 試駕

●國內首次引進 Ceed 車系，未來小改款亦會引進。
●與第二代車身尺碼相比，車長增長了 95mm(4,505->4,600)，車寬增加 20mm(1,780->1,800)，車高降低 20mm(1,485->1,465)，軸距則維持不變(2,650)。
●車名原為 CEEED (Community European Economic)+(European Design)，但由於太多 e，故將第三個E改為撇號’ 成為了 Cee’d。
●2018年開始的第三代車型則取消該標點符號，簡化為 Ceed( Community of European, with European Design)，也標明了它純正的歐洲血統。
●Ceed 亦獲得了 2019 年 iF 設計大獎與 2019 年 Red Dot 紅點設計大獎肯定。
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Kia 總代理台灣森那美起亞首批 Ceed Sportswagon European Edition 限量引進 100 台。Kia 於 2006 年推出針對歐洲 C-Segment 市場研發的 Ceed 車系，迄今發展出 3 個世代，其 Ceed 之名為 ”C”ommunity of “E”urope, with “E”uropean “D”esign 之縮寫，設計由 Kia 德國法蘭克福設計中心操刀，製造地點為斯洛伐克。現行第三世代於 2018 年 3 月登場，國內總代理台灣森那美起亞選在今年 7/20 展開預售，首批配額限量 100 輛。
Ceed Sportswagon 造型由 Kia 德國法蘭克福設計中心操刀，獲得 iF 設計大獎 (iF WORLD DESIGN GUIDE) 與紅點設計大獎 (reddot award 2019 winner) 肯定，車頭採用家族式 Tiger Nose 虎鼻式水箱護罩。外觀方面，Ceed Sportswagon 造型由 Kia 德國法蘭克福設計中心操刀，獲得 iF 設計大獎 (iF WORLD DESIGN GUIDE) 與紅點設計大獎 (reddot award 2019 winner) 肯定，車頭採用家族式 Tiger Nose 虎鼻式水箱護罩，車頭兩側使用狹長狀的矩陣式 LED 頭燈，前保險桿也透過大面積的進氣孔與氣壩設計強化侵略的氣息，並配備 225/45 R17 輪胎及歐風雙色切削鋁圈。車色部分，國內引進車型提供焰光藍、月銀灰及象牙白共 3 種選擇。
Ceed Sportswagon 的車身長寬高 4,600x1,800x1,465 (mm)，軸距則為 2,650mm。
Ceed Sportswagon 採用橫置式尾燈，廠徽設於尾門中央，牌照框位於下方，使車尾更具運動性格，保險桿兩側設有通風口造型。
Tiger Nose 虎鼻式水箱護罩外框以鍍鉻點綴，內部格柵為蜂巢式。
頭燈組內部均採用 LED 光源，搭配 Ice Cube 日行燈設計，前霧燈採用傳統燈泡，位於保險桿外側通風口飾框中。
Ceed Sportswagon 足踏雙色鋁合金輪圈，搭配規格 225/45R17 的 Michelin Primacy 4 輪胎。
車頂配置銀色行李架。
車頂尾端配置鯊魚鰭天線。
旋鏢式尾燈以 LED 導光條搭配傳統光源。內裝方面，Ceed Sportswagon 的座艙具備輕微駕駛導向設計，飾板以鋼琴烤漆搭配銀色點綴，儀錶板採用雙環指針式搭配 4.2 吋整合智慧型旅程電腦，首批前 100 輛免費升級價值新台幣 3.5 萬元的 12.3 吋數位儀錶板，中控台配置 8 吋多媒體影音觸控系統，座椅採用 Deluxe 歐風複合材質包覆，行李廂標準置物空間為 625 公升，將第二排座椅以 6:4 分離傾倒後可提昇至最高 1,694 公升，更標準配備貼身感應式電動尾門。
Ceed Sportswagon 的座艙具備輕微駕駛導向設計，飾板以鋼琴烤漆搭配銀色點綴。
儀錶板標準採用雙環指針式搭配 4.2 吋整合智慧型旅程電腦，前 100 輛可免費升級價值新台幣 3.5 萬元的 12.3 吋數位儀錶板，帶來更豐富且具科技感的顯示效果。
方向盤採用皮質包覆三幅式樣，左側可操控娛樂、通話及聲控功能，右側則為 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統操作介面。
中控台上方設有 8 吋多媒體影音觸控系統，支援有線 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接、藍牙通訊及 USB MP3 播放，外框將常用功能以觸控按鍵或旋鈕整合，至於 RVM 後方顯影輔助系統也此螢幕中顯示。
Ceed Sportswagon 配備雙區獨立恆溫空調，溫度透過兩側旋鈕控制，其餘功能則整合於中央按鍵區。
中控台下風設有 1 組 12V 180SW 電源插座及 2 組 USB Type-A 插座。
中央鞍座以鋼琴烤漆飾板搭配銀色底座，左側整合 Sport 運動駕駛模式開關、怠速熄火開關及停車雷達開關。
座艙飾板以鋼琴烤漆呈現，前座多出便於關門或行進間抓握的握把。
門板置物空間針對瓶罐加以區隔，但無植絨處理。
Ceed Sportswagon 的座椅採用 Deluxe 歐風複合材質包覆，雙前座均為手動調整，椅背傾斜角度採用轉盤式，座椅發泡棉填充偏硬，側向也提供一定的包覆程度。
後座頭部空間受到頂棚造型而不算充裕，腿部空間則足夠，中央隆起範圍不大，座椅支撐性符合水準之內，包覆性較為平平。
後座配置空調出風口，乘客可調整風向與風量。
附表為本站實測座艙空間表現。
Ceed Sportswagon 的行李廂標準置物空間為 625 公升，將第二排座椅傾倒後可提昇至 1,694 公升，帳板拆除後可完全收納至底板下方。
行李廂右側提供置物掛勾。
行李廂左側設有 12V 180W 電源插座，熄火後亦可使用，掛勾數量則減為 1 個。
Ceed Sportswagon 配有貼身感應式電動尾門，右側提供手動拉柄。
附表為本站實測行李廂空間表現。安全防護方面，Ceed Sportswagon 標準配備 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，提供 SCC 智慧巡航控制系統 (全速域)、FCA 前方主動煞車輔助系統 (含行人、騎士、車輛偵測)、FCW 前方碰撞警示系統、LVDA 前車駛離提醒系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道維持輔助系統、LFA 進階型車道維持輔助系統 (全速域)、BCW 盲區偵測警示系統、LCA 車道變換警示系統、RCCW 後方交通防撞警示系統、HBA 智慧遠近光燈調節系統、DAW 駕駛疲勞警示系統，原廠宣稱符合 Level 2 半自動駕駛輔助等級。
Ceed Sportswagon 達到 Level 2 半自動輔助駕駛等級。動力配置方面，本次引進的 Ceed Sportswagon 採用首次導入國內的 Smartstream 1.5L Turbo GDi 渦輪增壓汽油引擎，具備 CVVD (Continuously Variable Valve Duration) 連續可變氣門持續期間技術，於 5,500rpm 可輸出 160ps 最大馬力，於 1,500~3,500rpm 間可輸出 25.8kg-m 峰值扭力，搭配 7 速雙離合器自手排變速系統及前輪驅動，平均油耗 16.5km/L。
駕駛 Ceed Sportswagon 上路，其渦輪動力具備不錯的推力，在標準模式時變速箱的換檔邏輯設定偏向保守，在急加速時略顯遲疑，然而切入 Sport 模式後，變速箱則達到更靈敏的反應，使扭力得以有效發揮，且引擎運轉與怠速熄火的精緻度均屬上乘。NVH 表現部分，Ceed Sportswagon 對於風切與外部噪音的抑制達到水準之內，輪拱隔音則有進步空間。
乘駕感受方面，Ceed Sportswagon 採用以 Hyundai-Kia K2 平台為基礎開發的前麥花臣、後多連桿式底盤，具備沉穩的路感回饋，避震器阻尼偏硬，可將路面資訊傳遞至握住方向盤的手中，但保留一定的體感舒適性，不過由於旅行車的設計多出一截車尾，在彎道操駕時的跟隨性稍嫌不足，整體展現的調性對於喜愛德國車駕馭感受的消費者而言應可接受。
國內 C-Segment 旅行車市場近年來以 Volkswagen 集團旗下的 Golf Variant 及 Škoda Octavia 為大宗，隨著 Ford 導入 Focus ST Wagon 後而不一樣的選擇，如今 Kia 將針對歐洲市場開發的 Ceed Sportswagon 以亞太首發之姿導入，輔以相對較親民的入手門檻，對於喜愛旅行車的族群而言，是歐洲品牌以外的新選擇。