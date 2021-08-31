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費時近 2 年達成　Škoda 累積生產 10 萬輛 iV 電動化車款

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-31 11:55:40

Skoda 近日宣布旗下 iV 電動化車款累積產量達到 10 萬輛，第 10 萬輛為該廠首款純電動 SUV 車型 ENYAQ iV。

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Skoda 自 2019 年 9 月起於捷克 Kvasiny 工廠開始量產 iV 車型，首款為 Superb iV 插電式油電車及 CITIGOe iV 純電動微型車，2020 年 9 月推出基於 Volkswagen 集團 MEB 模組化電動車平台打造的 Enyaq iV，並在同年 11 月開始於捷克 Mladá Boleslav 工廠開始量產，隨後第四代 Octavia iV 插電式油電車也加入。

目前 CITIGOe iV 純電動微型車已停產，Skoda 現正販售的 Superb iV、Octavia iV 及 Enyaq iV 在去年 (2020) 共售出 3.5 萬輛，Skoda 計畫在 2030 年前增加 3 款純電動 iV 車型，屆時 iV 電動化車型在歐洲市場的銷量將佔全品牌的 50~70%，以利達成 2030 年時較 2020 年產品排放數字降低 50% 的目標。

Škoda 在今年 6 月時發表 ‘NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030’ 品牌策略，預告接下來 10 年內的經營方向，以 EXPAND (擴張)、EXPLORE (探索) 及 ENGAGE (進取) 為方針，其中 iV 電動化車款為重要的發展方向，目前國內市場尚未導入 iV 車型，不過將隨著第四代 Octavia 的登場而導入該廠於國內首見的 48V eTEC 輕油電系統，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤更進一步的消息。

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