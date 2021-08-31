跨界風格露營車　Ford Transit Custom Nugget Active / Trail 登場

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外觀方面，Transit Custom Nugget Active 擁有 Active 專屬蜂巢紋路水箱罩、Active 專屬 17 吋鋁合金輪圈、塑料防刮輪拱飾板、塑料防刮車側飾板、塑料防刮後視鏡蓋、保險桿塑料防刮飾板、車側踏板及車尾 Active 貼紙，Trail 則配備 FORD 字樣水箱罩、Trail 專屬 16 吋鋁合金輪圈、前門 Trail 徽飾、塑料防刮輪拱飾板、塑料防刮車側飾板、塑料防刮後視鏡蓋、保險桿塑料防刮飾板及車側踏板。
內裝與配備方面，Transit Custom Nugget Active 與 Trail 均配備後私密玻璃、側滑窗戶和後擋加熱玻璃。車內經過重新打造後最多可以搭乘 4 人或 5人，折疊式的車頂提供雙人床設計。在增長 367mm 軸距的 Plus 長軸車型上更劃分為三個區域，有 L 形廚具吧檯、40L 冰箱、折疊式洗手台、馬桶等配備。另外，車內的的地板改為木質後更助於後續的清潔，同時駐暖系統也能保障睡在車內更為舒適，Trail 配備黑色皮質座椅及一體式後排座椅，Active 配備 2.6 公尺長的 Westfalia 車邊帳棚。
動力配置方面，Transit Custom Nugget 車系均採用 2.0 升 EcoBlue 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎，最大馬力輸出分為 130ps、170ps 及 185ps，Transit Custom Trail 還可選擇搭載 48V 輕型油電複合動力的版本。Transit Trail 採用智慧型四輪驅動系統，可切換 Slippery (溼滑)、Mud/Rut (泥濘) 模式強化脫困能力，並具備前後 50:50 鎖定模式，此外還搭載由 Quaife 推出的 mLSD 限滑差速器。
Ford 旗下歷史悠久的 Transit 商用車系，於 2019 年 1 月時推出由德國改裝廠 Westfalia 負責操刀改造的 Nugget 車系進入露營車領域，隨著跨界風潮的興起又在去年 (2020) 6 月推出 Active 及 Trail 跨界車型，如今則進一步將露營與跨界元素結合，推出 Nugget Active / Trail 車型，帶給歐洲消費者更豐富的選擇。
國內市場方面，目前福特六和導入的 Transit 車系為載客導向的 Tourneo Custom (旅行家)，載貨導向的 Transit 並未引進，但今年 1 月還新增尺碼較小的 Tourneo Connect (旅玩家)。國內現售原裝的掀頂式露營車，主要為 Volkswagen 旗下的 T6.1 California 車系，分為 Beach、Coast 及 Ocean 共 3 種等級。