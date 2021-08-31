今年底前免費使用　Kymco 光陽 Ionex 尊榮換電服務正式上線

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Ionex 尊榮換電服務是在今年 8/11 首度公開，Ionex 3.0 車主只要到 Ionex 專賣店， 完成方案申辦程序並安裝免費的專屬座墊開關，無需收取費用，僅每次使用時計費，單次為新台幣 50 元，每月最高收取新台幣 499 元，今年底前試營運期間 i-One、S6、S7、S7R 等 Ionex 3.0 車主可參與，且完全免費，申請換電時電量需為 50% 以下。車主啟動 Ionex 尊榮換電訂閱方案後，於每日 21 點前透過 Ionex 手機 App 預約，便會有專人於次日 0~6 點間前往指定地點 (公共場所) 更換滿電的電池。
光陽向綠電業者購買綠電作為 Ionex 尊榮換電服務的電力來源，由專人專車單運送大量電池，原廠宣稱較騎士自行尋找換電站的能源消耗更低。光陽更指出，推出 Ionex 尊榮換電服務並非要取代其他能源供應方案，而是帶給消費者更多元的選擇，光陽也會持續設立 Ionex 能源站，預計今年底前可設立滿 1,000 座。
在 Ionex 尊榮換電服務上線之時，光陽也帶來促銷方案，購買 i-One 可享汰舊換新最低價新台幣 46,000 元起 (含 Ionex 補助 4,800 元及南投縣汰舊換新補助 16,000 元)，購買 S7 可享汰舊換新最高補助 35,000 元 (含 Ionex 補助 4,800 元及南投縣汰舊換新補助 24,000 元)。光陽也將與全國經銷夥伴建置更完善的 Ionex 專賣店網路，帶給有意入主電動機車的消費者更便利的體驗。