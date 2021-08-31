台南防疫民調結果滿意度高達8成5 黃偉哲獲市民普遍認同

由崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心針對地方治理成效，於31日公布台南市施政滿意度民調。結果顯示，對於市政府的防疫成果有85%的受訪者表示滿意；針對黃偉哲市長個人的施政表現也有76.6%的市民表示滿意，市民對市長的欣賞度亦達7成。顯見市長黃偉哲與市政團隊近期的各項施政，廣獲市民支持與肯定。





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擔任此次研究計畫主持人的公廣系教授莊岳峰表示，從去年到現在的疫情衝擊下，地方政府的各項施政作為，經常被拿來與其他縣市的相關措施互相比較，考驗的不僅是地方政府首長與行政團隊的臨場反應，更是檢視各項措施是否真的「超前部署」，並獲市民的肯定與滿意。台南市政府在疫情期間，推出許多智慧科技防疫措施，如「市場智慧防疫分流」、「AI智慧防疫系統」、Line@「台南打疫苗」的創新政策，並且也推出「公版線上直播教學」，這個平台已累積近 900 萬觀看人次。而在面對突發的群聚感染事件時，也在最短的時間進行大範圍篩檢，避免疫情擴散，確保市民健康。











從民調數據顯示，高達8成5的民眾，對於台南市政府的防疫工作表示滿意，不滿意度僅8.8%，整體防疫工作確實獲得市民普遍認同。市民於市長的整體施政表現上，有高達近77%的民眾表示滿意，不滿意度不到1 成，這項結果可說是市民肯定市長黃偉哲在防疫期間表現的投射反應。此外，關於代表市長個人魅力形象的欣賞度，結果也有高達7成1的市民表示欣賞市長的整體施政特質。





▲民調結果顯示，「經濟與就業」、「防疫」、「交通」為市民所關注的前三大議題（圖／崑山科大提供）

本次研究也詢問受訪者認為台南市最需優先解決的問題進行瞭解，結果顯示，「經濟與就業」、「防疫」、「交通」為市民現階段所關注的主要三大施政議題。20-29歲年輕族群偏重交通問題、35-59歲的市民偏重經濟與就業、60-69歲則特別重視防疫工作。建議市府團隊可就不同市民族群，思考更全方位的施政政策，滿足各年齡層市民所需。











此次民調由崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究研究中心於110年8月19~22日一連4天進行訪問，調查對象為戶籍台南市年滿20歲以上成年民眾，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達1,074份；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。









