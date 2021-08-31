我是廣告 請繼續往下閱讀
「健康氣象」以人為本的設計理念，為國人建立適合個人需求的各式「健康氣象」風險管理指標，即時提醒事先做好「健康氣象」的防護措施；同時，更提供「健康氣象」的開放資料，方便的提供各種創意應用，以發揮更多更大的資料價值。
炎炎夏日裡，「健康氣象」為關心國人的健康，率先提供「熱傷害」預警服務，同時也提供配套功能，讓大家可以將這份關心訊息，分享給家人與朋友，提醒隨時注意「健康氣象」的疾病預防與叮嚀。
即時健康氣象預警 不同應用情境健康小叮嚀
針對各種易受天氣影響的疾病，提供未來5天的預警訊息，並以注意、警戒、危險到高危險共4個黃橙紅紫等級與訊息，提醒民眾進行超前部署及防護。除每天的預警、週報、衛教資訊外，還有特別為小孩、長輩、慢性病者、戶外工作者及運動員等不同的應用情境，提供豐富且多元的健康及天氣資訊。
當日全臺預報 提供就近急救醫院資訊
除所在地的健康預警訊息外，還有一目瞭然的「今日全臺預警」，提供需要前往其它縣市的民眾，可預先查詢目的地的健康預警狀況並做好準備，以降低傷害發生。
當有需要緊急就醫時，「健康氣象」服務內的SOS功能可立即提供就近醫療院所資訊，並更貼心的提供抵達醫院前的相關急救方法，協助舒緩病患的不適情形。
資料來源：健康醫療網 個人化氣象APP上線！ 預警、週報、衛教資訊防熱傷害
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊