油電動力旅行式貨車　Toyota Corolla Commercial 於英國亮相

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Corolla Commercial 商用車於 Toyota 英國 Burnaston 工廠生產，在外觀部分配置車頂置物橫桿及車尾拖車鉤，B 柱後的車框稀疏保留而未改為鐵板，不過施以深色隱私處理來增進貨品安全。車內採用 2 人座配置，原先 Touring Sports 的後座移除，改為平整的貨艙空間，與駕駛艙間加入防護網，底板也配置護板，置物空間尚未公布。
動力配置方面，Corolla Commercial 採用 1.8 升 Hybrid 油電複合動力系統，可輸出 122hp 綜效最大馬力，搭配 E-CVT 電子無段變速系統及前輪驅動之下，在 WLTP 標準測試中的平均油耗為 19.58~22.2km/L ，最高拖曳能力為 750 公斤。
Toyota 預計於 2022 年夏季率先於英國市場販售 Corolla Commerical，建議售價自 22,134 英鎊起 (約合新台幣 84.3 萬元起)，詳細的規格與上市資訊，將陸續釋出，7Car<小七車觀點> 亦會帶來更進一步的報導。
諸如 Corolla Commerical 這般基於掀背式乘用車所打造的商用車，在歐洲市場不算少見，然而過去多以 B-Segment 掀背車為主，採用 C-Segment 旅行車且具備油電複合動力的作法相對稀少，適合需行經 ULEZ (超低排放區) 的業者選購。