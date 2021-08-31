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享受日式細膩質感　Honda FIT HOME 汽油版試駕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-08-31 20:25:40

隨著時代的演變，輕巧短小鎖定都會使用者的小型掀背車市場佔有率逐年攀升，各家品牌紛紛祭出市場相對應的車款，而 FIT 是 Honda 在 2001 年 6月所推出的全球戰略車種；第 2 代車型於 2007 年 10 月東京車展亮相，此時台灣本田也在 2008 年將當時第二代的 FIT 正式導入國產化，以空間機能為主打再加上富有駕馭樂趣的感受，在年輕市場族群，尤其是都會單身男女的客群中獲得不小的迴響；全新第 3 代 Honda FIT 在 2013年 10 月份正式登場，並於 2014 年導入國產化上市，延續 3 代躍動進化的設計元素，同樣深受國內年輕族群喜愛。

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Honda 在 2019 年發表第 4 代車型，並接續在 2020 年於日本、歐洲、中國大陸等市場販售。台灣市場則在 2021 年 6 月公布預售價格，確定捨棄過往亞太格局設定，全面遵循日規車型導向，亦導入油電系統。在整體配備提升之下，使得價格帶較過往有著不小幅度的增漲。

Honda FIT
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新在哪裡?
●全新第四代大改款車型
●捨棄亞太格局設定，全面遵循日規車型導向
●首次國產化油電系統

Honda FIT
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第四代 Fit 捨棄繁瑣的線條設計，改以較圓滑且簡約的風格呈現，A 柱變得更為傾斜，使前三角窗面積加大。車身尺碼部分，長寬高個別是 4,045mm x 1,695mm 1,535mm，軸距為 2,530mm。車長與車高較 3 代增進 55mm 與 10mm。
據了解，第 4 代 FIT 在亞太市場除了中國大陸與日本市場之外，目前僅有香港、澳門、新加坡、紐西蘭以及台灣有販售，而東協市場則是因為消費者喜好不同，則是以 City Hatchback 取代 FIT 的地位。

第 4 代 FIT 在外觀部分捨棄繁瑣的線條設計，改以較圓滑且簡約的風格呈現。車頭水箱罩面積大幅度縮減，並且採用貫穿式的氣壩設計與兩側的導流造型相連在一起。從車側來看，雙 A 柱的設計擁有更大的三角窗面積，官方宣稱遇到碰撞時安全性更高，且根據原廠資料顯示駕駛者的視野角度高達 90 度。而車尾方面則可以看出保桿更加飽滿圓潤，尾燈也改成橫置設計，並配備了 U 形 LED 光條。

Honda FIT
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行李廂蓋門檻向下延伸，有助於拿取物品；後保險桿中設有 2 組停車雷達，反光片位於兩側下方，排氣管採用右側單邊單出向下排放的隱藏式設計。
Honda FIT
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水箱罩面積大幅度縮減，半罩式的設計在新一代 HR-V 上也看的見。
Honda FIT
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車頭燈面積增大，並全面導入 Full LED 光源，U 形的光條設計亦帶來相當高的辨識度。
Honda FIT
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16 吋雙色切削鋁圈相當搶眼，原廠配胎選用 Dunlop EC330，尺碼為 185/55R16。
Honda FIT
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尾燈造型自第三代的單件式設計改為橫置兩件式，內部採用 LED 導光條搭配傳統燈泡。
Honda FIT Modulo 空力套件
Honda FIT Modulo 空力套件
Honda FIT Modulo 空力套件
Honda FIT Modulo 空力套件
Honda FIT Modulo 空力套件
Honda FIT Modulo 空力套件
Honda FIT Modulo 空力套件
Honda FIT Modulo 空力套件
本次試駕車選配原廠提供的 Modulo 空力套件，視覺上更加飽滿，整體密合度也在水準之上。
Honda FIT
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Honda FIT
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進入到座艙，第 4 代 FIT 強調日式簡約舒適的氛圍，大量以水平線條鋪陳，無遮光罩設計使得中控台上方相當平整。而車內在細節方面也可以看出原廠透過座椅縫線、白色飾蓋、雙幅式皮質方向盤來強化質感。

為了追上新世代消費者的使用需求，4 代 FIT 首度配備了 7 吋全液晶儀表板，中控台也換上 8 吋多媒體系統，加入電子手剎車、Brake Hold 等科技配備，不過 3 代觸控式空調面版在這次則改為旋鈕控制。值得一提的是，國產版的座椅同步採用與日規相同的新一代 G-Frame 人體工學座椅，表面以織布材質搭配側邊的皮質包覆，內部的泡棉結構能穩固身體，回饋感相當舒適。

Honda FIT
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超大面積三角窗提供相當優異的視野及光線。
Honda FIT
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皮質方向盤握感扎實、質感優異，且雙幅式的設計相當新潮。
Honda FIT
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全數位化儀表板的加入使得車內氛圍更加活潑，也呼應當代產品的使用趨勢。
Honda FIT
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8 吋多媒體系統支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機連結功能。
Honda FIT
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空調介面自電容觸控式面板設計改為傳統旋鈕搭配功能鍵。
Honda FIT
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中控台下方提供兩組 USB 插孔以及一組 12V 電源。
Honda FIT
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電子手剎車與 Brake Hold 功能不僅是車系首見，在同級當中更是翹楚。
Honda FIT
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副駕駛前方除傳統手套箱之外，上方亦有一處儲物空間。
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中控台兩側、中央鞍座均可見杯架設計。
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全車系導入與日規相同的 G-Frame 人體工學座椅，表面以織布材質搭配側邊的皮質包覆，內部的泡棉結構能穩固身體，回饋柔軟相當舒適。
Honda FIT
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後座空間表現一如以往優異，其腳步空間媲美 C-Segment 中型房車，座椅包覆性也較舊款優異許多。
Honda FIT
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後座能 夠6/4 分離向上折起，得到挑高的置物空間。
Honda FIT
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原廠尚未公布行李廂容積表現，但其平整度表現不錯，透過 6/4 比例後座傾倒亦有優異的平整化表現。
Honda FIT
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主動安全系統部分，國產 FIT全車系標準搭載 Honda SENSING，包含 ACC 主動式車距調節定速巡航系統、CMBS 碰撞緩解煞車系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKAS 車道維持系統、LDW 車道偏移警示系統、RDM 車道偏移抑制系統與 AHB 遠光燈自動切換系統。但囿於市場產品設定的緣故，ACC 並無搭載 LSF 低速跟車功能，等同於沒有全速域功能。另外全車系也標配 6 具氣囊，e:HEV 油電版再提供膝部氣囊、BSI 盲點偵測系統以及 Smart Entry 摸門解鎖功能等。

Honda FIT
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4 代 FIT 汽油版維持 1.5 升自然進氣引擎的設定，但動力心臟導入 Earth Dream Technology 技術，排氣量較 3 代有所調整，並將原先 SOHC 單凸輪軸換為 DOHC 雙凸輪軸設計，壓縮比也來到 10.6：1，因此讓最大馬力從 120ps 提升至 121ps / 6,600rpm，最大扭力則維持 14.8 kgm /4,300rpm 的表現，而能源局公告平均油耗每公升可行駛 17.9 公里。

Honda FIT
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雖然說這次動力系統全面換新，但整體而言性能表現與過往差異不大，不過其最大扭力提前 300rpm 至 4,300rpm 即可湧現，因此在起步時輕踩油門車身帶動感算是輕盈，而加速過程可說是相當線性、緩和的提升，整體而言並沒有過多的激情表現。倘若遇到爬坡，即便大腳油門讓 CVT 變速箱提高引擎轉數，所帶來的衝勁依舊是以順暢為主。

底盤採用前麥花臣、後非獨立拖曳臂設計，阻尼設定適中，於市區行駛遇到路面坑洞並不會有過多的碎震；而方向盤轉動輕巧、易上手，轉向反應維持本田一貫的靈敏表現。為了講求行車的順暢感，原廠工程師也針對 4 代 FIT 隔音工程強化，特別是輪拱、防火牆部分，著實較上一代有明顯的進步。

Honda FIT
Honda FIT
Honda FIT 本次著重於外型與內裝的細膩提升，再輔以 Honda Sensing、液晶儀表、電子手剎車、Brake Hold、LED 燈組等科技配備，經過體驗後便能感受到這些項目的進化。然而更多的享受必然得付出較高代價，此次 4 代車型較於 3 代高出 10 萬元之多，對於預算型買家來說可能較難以接受。但對於著重在品牌魅力、新科技的搭載以及享受如進口車般的配備的族群而言，何樂不是另一種新選擇呢?

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