享受日式細膩質感　Honda FIT HOME 汽油版試駕

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新在哪裡?
●全新第四代大改款車型
●捨棄亞太格局設定，全面遵循日規車型導向
●首次國產化油電系統
第四代 Fit 捨棄繁瑣的線條設計，改以較圓滑且簡約的風格呈現，A 柱變得更為傾斜，使前三角窗面積加大。車身尺碼部分，長寬高個別是 4,045mm x 1,695mm 1,535mm，軸距為 2,530mm。車長與車高較 3 代增進 55mm 與 10mm。據了解，第 4 代 FIT 在亞太市場除了中國大陸與日本市場之外，目前僅有香港、澳門、新加坡、紐西蘭以及台灣有販售，而東協市場則是因為消費者喜好不同，則是以 City Hatchback 取代 FIT 的地位。
第 4 代 FIT 在外觀部分捨棄繁瑣的線條設計，改以較圓滑且簡約的風格呈現。車頭水箱罩面積大幅度縮減，並且採用貫穿式的氣壩設計與兩側的導流造型相連在一起。從車側來看，雙 A 柱的設計擁有更大的三角窗面積，官方宣稱遇到碰撞時安全性更高，且根據原廠資料顯示駕駛者的視野角度高達 90 度。而車尾方面則可以看出保桿更加飽滿圓潤，尾燈也改成橫置設計，並配備了 U 形 LED 光條。
行李廂蓋門檻向下延伸，有助於拿取物品；後保險桿中設有 2 組停車雷達，反光片位於兩側下方，排氣管採用右側單邊單出向下排放的隱藏式設計。
水箱罩面積大幅度縮減，半罩式的設計在新一代 HR-V 上也看的見。
車頭燈面積增大，並全面導入 Full LED 光源，U 形的光條設計亦帶來相當高的辨識度。
16 吋雙色切削鋁圈相當搶眼，原廠配胎選用 Dunlop EC330，尺碼為 185/55R16。
尾燈造型自第三代的單件式設計改為橫置兩件式，內部採用 LED 導光條搭配傳統燈泡。
本次試駕車選配原廠提供的 Modulo 空力套件，視覺上更加飽滿，整體密合度也在水準之上。進入到座艙，第 4 代 FIT 強調日式簡約舒適的氛圍，大量以水平線條鋪陳，無遮光罩設計使得中控台上方相當平整。而車內在細節方面也可以看出原廠透過座椅縫線、白色飾蓋、雙幅式皮質方向盤來強化質感。
為了追上新世代消費者的使用需求，4 代 FIT 首度配備了 7 吋全液晶儀表板，中控台也換上 8 吋多媒體系統，加入電子手剎車、Brake Hold 等科技配備，不過 3 代觸控式空調面版在這次則改為旋鈕控制。值得一提的是，國產版的座椅同步採用與日規相同的新一代 G-Frame 人體工學座椅，表面以織布材質搭配側邊的皮質包覆，內部的泡棉結構能穩固身體，回饋感相當舒適。
超大面積三角窗提供相當優異的視野及光線。
皮質方向盤握感扎實、質感優異，且雙幅式的設計相當新潮。
全數位化儀表板的加入使得車內氛圍更加活潑，也呼應當代產品的使用趨勢。
8 吋多媒體系統支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 手機連結功能。
空調介面自電容觸控式面板設計改為傳統旋鈕搭配功能鍵。
中控台下方提供兩組 USB 插孔以及一組 12V 電源。
電子手剎車與 Brake Hold 功能不僅是車系首見，在同級當中更是翹楚。
副駕駛前方除傳統手套箱之外，上方亦有一處儲物空間。
中控台兩側、中央鞍座均可見杯架設計。
全車系導入與日規相同的 G-Frame 人體工學座椅，表面以織布材質搭配側邊的皮質包覆，內部的泡棉結構能穩固身體，回饋柔軟相當舒適。
後座空間表現一如以往優異，其腳步空間媲美 C-Segment 中型房車，座椅包覆性也較舊款優異許多。
後座能 夠6/4 分離向上折起，得到挑高的置物空間。
原廠尚未公布行李廂容積表現，但其平整度表現不錯，透過 6/4 比例後座傾倒亦有優異的平整化表現。主動安全系統部分，國產 FIT全車系標準搭載 Honda SENSING，包含 ACC 主動式車距調節定速巡航系統、CMBS 碰撞緩解煞車系統、FCW 前方碰撞預警系統、LKAS 車道維持系統、LDW 車道偏移警示系統、RDM 車道偏移抑制系統與 AHB 遠光燈自動切換系統。但囿於市場產品設定的緣故，ACC 並無搭載 LSF 低速跟車功能，等同於沒有全速域功能。另外全車系也標配 6 具氣囊，e:HEV 油電版再提供膝部氣囊、BSI 盲點偵測系統以及 Smart Entry 摸門解鎖功能等。
4 代 FIT 汽油版維持 1.5 升自然進氣引擎的設定，但動力心臟導入 Earth Dream Technology 技術，排氣量較 3 代有所調整，並將原先 SOHC 單凸輪軸換為 DOHC 雙凸輪軸設計，壓縮比也來到 10.6：1，因此讓最大馬力從 120ps 提升至 121ps / 6,600rpm，最大扭力則維持 14.8 kgm /4,300rpm 的表現，而能源局公告平均油耗每公升可行駛 17.9 公里。
雖然說這次動力系統全面換新，但整體而言性能表現與過往差異不大，不過其最大扭力提前 300rpm 至 4,300rpm 即可湧現，因此在起步時輕踩油門車身帶動感算是輕盈，而加速過程可說是相當線性、緩和的提升，整體而言並沒有過多的激情表現。倘若遇到爬坡，即便大腳油門讓 CVT 變速箱提高引擎轉數，所帶來的衝勁依舊是以順暢為主。
底盤採用前麥花臣、後非獨立拖曳臂設計，阻尼設定適中，於市區行駛遇到路面坑洞並不會有過多的碎震；而方向盤轉動輕巧、易上手，轉向反應維持本田一貫的靈敏表現。為了講求行車的順暢感，原廠工程師也針對 4 代 FIT 隔音工程強化，特別是輪拱、防火牆部分，著實較上一代有明顯的進步。
Honda FIT 本次著重於外型與內裝的細膩提升，再輔以 Honda Sensing、液晶儀表、電子手剎車、Brake Hold、LED 燈組等科技配備，經過體驗後便能感受到這些項目的進化。然而更多的享受必然得付出較高代價，此次 4 代車型較於 3 代高出 10 萬元之多，對於預算型買家來說可能較難以接受。但對於著重在品牌魅力、新科技的搭載以及享受如進口車般的配備的族群而言，何樂不是另一種新選擇呢?