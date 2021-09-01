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新北暑期營隊廣受好評！學生力讚「個人品牌力培訓」超優

▲新北各高中學生參與「學涯領航員」課程結業典禮。（圖／江華教育基金會提供）
▲新北各高中學生參與「學涯領航員」課程結業典禮。（圖／江華教育基金會提供）

生活中心/綜合報導

2021-09-01 12:37:14

新北市政府教育局與江華教育基金會將頗受高中生好評的「學涯領航員」系列課程於暑假開設「個人品牌力培訓營」，新北市府教育局副局長劉明超、光復高中校長吳宗珉、以及江華教育基金會董事長江韋達、執行長黃至堯等嘉賓共同參與線上結業典禮。

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▲新北各高中學生在社群上透過創意呈現「開箱文」(圖/取自雙溪高中朱同學臉書)。
▲新北各高中學生在社群上透過創意呈現「開箱文」(圖/取自雙溪高中朱同學臉書)。
「學涯領航員」系列課程師資陣容強大，除了邀請影音平台知名創作者Nick、綸綸、ICY等知名老師的加入，還有口語表達專業講師戴宇陞，並貼心寄送材料包供每位學員使用增加學習效果。「個人品牌力培訓營」帶領同學以正向態度與方法認識自我，並學習自媒體應用，提升口語表達能力。副局長劉明超指出，在網路發達時代，經營社群媒體塑造「個人品牌」變得更加重要，提高自身專業能見度，在未來求學、就業道路上將大有助益。

▲同學們透過生活化視角，帶領大家一窺新北之美。（圖／江華教育基金會提供）
▲同學們透過生活化視角，帶領大家一窺新北之美。（圖／江華教育基金會提供）
體驗式教學強調做中學, 同學們在影片拍攝過程中透過在地眼光、獨特視角，建構出城市品牌形象。海山高中張沂聞同學表示「經由街頭訪問，我學到清楚表達以及推銷自己的重要性，也從拍攝各中，發現平常不會去注意跟感受的美。」運用自媒體發揮影響力。綸綸老師表示，從影片腳本企劃、拍攝剪輯、自媒體經營過程中訓練學生口語表達能力，並完整拍攝與剪輯短片。結業式當日，進行成果影片決選，學生表現出乎意料之外地好，他非常感動。

▲舉行線上頒獎，優勝小組與新北教育局林育瀅股長、綸綸老師合影。（圖／江華教育基金會提供）
▲舉行線上頒獎，優勝小組與新北教育局林育瀅股長、綸綸老師合影。(圖／江華教育基金會提供）
光復高中吳宗珉校長在後疫情時代透過科技應用，輔助自主學習與適性教學，也讓師生可以樂在學習。江華教育基金會黃至堯執行長表示，「學涯領航員」系列課程，將持續舉辦體驗式營隊為教育學習提供創新價值，通過多元學習讓年輕人的未來更好。口語表達、溝通協調、個人品牌等都是這個時代人人必備的競爭力。


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