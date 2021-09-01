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預計第三季登場?　Ford Mondeo Wagon 柴油最終版測試車捕獲

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-01 15:55:41

在今年初期開始，便陸續傳出 Ford Mondeo Wagon 測試間諜車的消息，網路上也曾被網友多次捕獲過身影。而隨著 7 月份能源局公布新車油耗測試值，也確定 Ford Mondeo 將引進 2.0L EcoBlue 柴油動力，平均油耗擁有 14.3km/L 的表現，據了解新車將在今年第三季左右才會登場。

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Ford Mondeo Wagon 柴油
Ford Mondeo Wagon 柴油
Ford Mondeo 目前在歐洲市場已不再提供汽油渦輪動力，僅保留 EcoBlue 柴油渦輪以及 Hybrid 油電系統，全車系共有 Zetec、Titanium、ST-Line、Vignale 不同風格的造型等級選擇，以及根據市場需求具備四門、五門以及旅行車的車身型式。從本次由網友所提供的照片顯示，從輪圈、保險桿造型來判斷該車屬於 Titanium Wagon 車型。

Ford Mondeo Wagon 柴油
Ford Mondeo Wagon 柴油
從本次由網友所提供的照片顯示，從輪圈、保險桿造型來判斷該車屬於 Titanium Wagon 車型。
現行 Ford Mondeo 最早於 2012 年亮相，其實已屆產品的銷售末期，而此次福特六和即將推出的 Mondeo Wagon 新車，除了是原廠的貨源供需因素，也是希望透過重新包裝編成，來強化品牌以及市場的競爭力。

目前福特六和對於新車相關訊息仍保密到家，同時根據先前網路流傳的消息指出，亦有 ST-Line Wagon 車型被捕捉過。倘若上述兩個車型皆導入，如此一來便能透過兩種不同風格的款式，來吸引不同族群的消費者，拓展產品的新魅力。

※照片投稿人：阿邦

德國市場提供的 Ford Mondeo Wagon Titanium 車型。
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