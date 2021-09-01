捷克旅行車 聰明再進化　第四代 Škoda Octavia Combi 2.0 TSI 4x4 試駕

●全新第四代大改款車型。
●動力預計導入 1.0 e-TEC、1.5 e-TEC 和 2.0 TSI 4x4 三種配置，其中 e-TEC 為 Škoda 首次在國內導入的 48V 輕油電系統。
●外型換上 Škoda 全新家族風貌，直瀑式的水箱護罩，頭燈組也從舊款分離式頭燈改為一體式頭燈，但仍用日光燈條劃為兩個區域，保留 Octavia 原有的風格。
●尾燈從舊款方形燈組，改為現在家族通用的尾燈組，與 Superb 和 Scala 非常相似。車尾門中央廠徽也改以 ŠKODA 字樣橫列取代。
●搭載 10.25 吋數位儀錶板、8.25 吋多媒體系統 (可選配 10 吋)、無線 Apple Carplay 以及 Android Auto、無線充電板、多色環艙氣氛燈、線傳式排檔以及 Autohold。
● 搭載新世代聰明 EYE 智能輔助駕駛科技，提供 ACC 主動式定速跟車系統和 Stop&Go 功能、Travel Assist 智慧車陣輔助系統、Emergency Assist 緊急待援輔助系統、Lane Assist 車道維持及偏移警示系統、Front Assist 前方輔助系統、Side Assist 車側盲點警示系統及 Exit Warning 開門警示輔助系統
●車身尺碼相較舊款，車長增加 22mm (4,667mm->4,689mm)，車寬增加15mm (1,814mm->1,829mm)，車高減少27mm (1,495mm->1,468mm)，軸距維持不變 (2,686mm)，車重則因為配備了輕油電系統，增加了 39 公斤 (1,311kg->1,350kg)。
●車門有配備迎賓投影燈，可在地面投射出 ŠKODA 字樣。
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Škoda Octavia 的歷史可追溯至 1959 年至 1971 年間，由 AZNP 所生產的初代車型，當時取代了 1000 MB。停產多年後，加入 Volkswagen 集團的 Škoda 在 1996 年時重新推出 Octavia 車系，迄今發展出 4 個世代，累積銷量突破 750 萬輛，成為該廠最暢銷的車款。
國內市場方面，Octavia 車系最早於 2005 年底由時任總代理台宇汽車導入第二代車型，後續總代理太古利奔於 2009 年底接受後持續引進第二代小改款及第三代車型，2015 年時 Škoda Taiwan 隨奧迪福斯開始營運而宣告成立，並於 2017 年引進第三代小改款車型，捷克原廠選在 2019 年 11 月推出第四代大改款車型，國內受疫情影響而推遲至今年 9 月才正式登場。
Škoda Octavia 的歷史可追溯至 1959 年至 1971 年間，由 AZNP 所生產的初代車型。停產多年後，加入 Volkswagen 集團的 Škoda 在 1996 年時重新推出 Octavia 車系，迄今發展出 4 個世代，累積銷量突破 750 萬輛，成為該廠最暢銷的車款。
外觀方面，第四代 Octavia 在車頭換上面積加大的直瀑式水箱護罩，前一代的分離式頭燈組以 LED 導光條劃分出 2 個區塊延續，頭燈也可選配為全矩陣式 LED，車側腰線與肩線相當流暢，車頂線條也較先前更低，Combi 配置與車頂長度平貼的行李架，風阻係數控制在 0.26Cd，車尾採用 LED 導光式尾燈，尾門中央廠徽改以 ŠKODA 字樣橫列取代。尺碼部分，Octavia 的車身長寬高為 4,689x1,829x1,468(mm)，軸距則為 2,686mm。
第四代 Octavia 在車頭換上面積加大的直瀑式水箱護罩，前一代的分離式頭燈組以 LED 導光條劃分出 2 個區塊延續。
Octavia Combi 的車身長寬高為 4,689x1,829x1,468(mm)，軸距則為 2,686mm。
車尾換上橫置兩件式 LED 導光式尾燈取代先前的單件式，尾門中央廠徽改以 ŠKODA 字樣橫列取代，排氣管採用隱藏式設計。
水箱護罩面積加大，外框以鍍鉻點綴，毫米波雷達隱藏於正中央。
頭燈採用 Matrix LED 智慧複眼式樣，內部以雙 L 型導光條區隔 2 個空間，延續傳統。
Octavia Combi 2.0 TSI 4x4 足踏 225/40R19 胎圈組。
LED 尾燈組以捷克水晶工藝為靈感，支援離車/迎賓燈光展演及動態方向燈等功能。
內裝方面，第四代 Octavia 採用簡約而務實的風格，方向盤採用三幅式設計，排檔桿改為線傳式按鈕設計，門板及儀錶台運用高分子聚合物軟質塑料，搭配丹寧布紋飾板，並由 10.25 吋全螢幕全彩數位儀錶、CNS 3.5 代 10 吋多媒體直覺聲控主機及 HUD 投影式平視顯示器構成 InfoSense 智慧直覺數位化座艙。配備部分擁有 Air Care Climatronic 三區電子恆溫空調 (智慧空調/傳統空調/淨化空氣共 3 個模式)、車門投影迎賓燈、Qi 手機無線充電座、KESSY FULL 智慧 5 門免鑰匙啟閉及 USB Type-C 插座等。
第四代 Octavia 座艙採用簡約而務實的風格，也減少實體按鍵。
儀錶板採用10.25 吋全螢幕全彩數位樣式，支援基本數位儀錶畫面、指針樣式、導航系統畫面及道路虛擬實境顯示畫面共 4 種顯示模式。
方向盤採用三幅式設計，兩側設置操作按鈕與滾輪，後方配置換檔撥片，在三點及九點鐘方向設有指扣，整體握感厚實。
第四代 Octavia 導入 HUD 投影式平視顯示器，在陽光下仍具有良好的判讀性。
CNS 3.5 代 10 吋多媒體直覺聲控主機支援觸控、中文聲控及手勢滑移等操作方式，還可對應無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto 智慧手機連接功能。
Octavia Combi 配備 Air Care Climatronic 三區電子恆溫空調，支援智慧空調、傳統空調及淨化空氣共 3 種運作模式。
中控台下方設有 Qi 手機無線充電座及 2 組 USB Type-C 插座。
第四代 Octavia 換上線傳式排檔座，P 檔採用按鍵式，4x4 車型在鍍鉻外裝上方加入專屬字樣。
燈具開關採用按鍵式設計，取代過去的旋鈕式。
Octavia 2.0 TSI 4x4 採用皮質包覆座椅，雙前座支援電動調整及 3 組記憶功能，乘坐包覆性與支撐性均達到水準之上。
受惠於軸距達 2,686mm，使後座膝部空間達到 32cm 之多，頭部空間則因頂蓬造型平整而保有餘裕，然而中央隆起高度達到 17 公分，影響中間乘客的舒適度。
中央扶手前端設有隱藏式 2 組置杯座，後方還加入放置筆的支架。
雙前座椅背配備地圖袋，中央還設有擺放手機的空間。
後座享有專屬的空調分區，也配置 2 組空調出風口。
後座中央配置 2 組 USB Type-C 插座。
附表為本站實測座艙空間表現。
Octavia Combi 的行李廂標準置物空間為 640 公升，將後座椅背完全傾倒後可擴充至 1,700 公升。
行李廂內部配置後座椅背快速傾倒按鈕、LED 照明燈及掛勾。
帳板具備自動伸縮功能，拆除後還可完全收納於底板下方。
安全防護方面，第四代 Octavia 搭載新世代聰明 EYE 智能輔助駕駛科技，提供 ACC 主動式定速跟車系統和 Stop&Go 功能、Travel Assist 智慧車陣輔助系統、Emergency Assist 緊急待援輔助系統、Lane Assist 車道維持及偏移警示系統、Front Assist 前方輔助系統、Side Assist 車側盲點警示系統及 Exit Warning 開門警示輔助系統。
附表為本站實測行李廂空間表現。
除了 ADAS 系統之外，Octavia Combi 也標準配備 9 具 SRS 輔助氣囊、MCB 二次碰撞預煞系統、DSR 駕駛轉向穩定輔助、Hill Hold Control 陡坡輔助系統、EBV 電子煞車力分配控制、ASR 加速防滑控制系統、MSR 引擎循跡控制及 ESC 電子行車穩定系統，在 Euro NCAP 測試中獲得 5 顆星評價。
動力配置方面，第四代 Octavia 2.0 TSI 4x4 採用 1,984cc 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 4,180~6,000rpm 間可輸出 190hp 最大馬力，於 1,500~3,990rpm 間可輸出 32.7kg-m 峰值扭力，搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及四輪驅動系統之下，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.4 秒完成，平均油耗為 14.0km/L，能源效率為 1 級。
第四代 Octavia 搭載新世代聰明 EYE 智能輔助駕駛科技，達到 Level 2 的半自動駕駛輔助程度。
駕駛 Octavia Combi 2.0 TSI 4x4 上路，可感受到動力輸出非常充沛，而四輪驅動系統更提供良好的抓地力，可將動力 100% 傳輸至後軸來營造更高的操駕樂趣，甚至可透過 EDL 電子差速器鎖定來讓單輪擁有最高 85% 的動力，有效改善過彎極限與脫困能力。NVH 工程表現上，Octavia Combi 具備良好的噪音抑制能力，運轉精緻度也可接受。
乘駕感受方面，第四代 Octavia Combi 採用與第八代 Volkswagen Golf 相同的 MQB 模組化平台打造，前麥花臣後連桿式的懸吊系統在調校上不若傳統德系車般硬朗，在傳遞路感之餘保有一定的舒適性，行路調性上的均衡性介於 Kia Ceed Sportswagon、Volkswagen Golf Variant 與 Ford Focus ST Wagon 之間，兼顧日常代步與偶而熱血需求。
第四代 Octavia Combi 在承襲過去務實而具巧思的設計基礎上，導入新世代的科技配備，雖說引進的國內的時間已是發表後近 2 年，然而放眼當前同級車中，產品仍頗具吸引力，在上市之時若能開出具競爭力的價格，相信可創造不錯的銷售表現。