2022 年引進台灣　插電式性能豪華房車 Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 登場

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Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 外觀上導入與 AMG GT 雙門跑車相同的前擾流板，但下進氣口更寬，讓氣流直接通過三個垂直散熱片，導流至輪拱的冷卻器。車尾則換上帶有充電蓋板的後擋板，車輛型號也直接以紅色標誌出，同時搭配專屬的梯形四出尾管、葉子板上「E PERFORMANCE」的徽章，彰顯 GT 63 S E PERFORMANCE 專屬身份。當然想要更加吸睛，車主也還可搭載全新 AMG 夜色套件及碳纖維套件。
進入車室，MBUX 多媒體系統新增混合動力專屬的顯示器界面，儀表板上提供與電動系統相關的資訊，包含電動里程、功耗、輸出等，還可以看到整個動力系統的輸出。AMG Performance 專屬的方向盤也因應混合動力升級，加入全新的雙肋式方向盤以及 AMG 方向盤操控按鈕，還可以透過按鈕選擇混合動力驅動及專屬聲浪模式，強化競技氛圍。
動力方面，Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 前軸為 4.0 升 V8 引擎、後軸電動馬達，再結合 AMG 總部研發，單位輸出功率為傳統電池兩倍的高性能鋰電池，搭配 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動系統，共能夠榨出 843hp 的動力，扭力來到 1,470 Nm，零到一百加速更只要 2.9 秒，達到時速 200 公里也不用 10 秒，堪稱是目前性能最強悍的 AMG 性能車款。
隨著技術發展，電動車的技術含量越來越成熟，過往透過加大排量提升性能的做法已不符市場趨勢，Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 便是實現以電能系統提升車輛性能的作法，保留傳統燃油的初衷，提供具備更優越的性能表現階段性產品。