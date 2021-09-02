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升級限量原廠空力套件組　Mazda3、CX-30 及 CX-5 型動版正式上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-02 11:55:40

台灣馬自達日前推出 Mazda3、CX-30 及 CX-5 的型動版車型，限量免費加贈「原廠空力套件組」，各車款也分別增加配備。

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Mazda
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Mazda3 部分，在建議售價新台幣 84.9 萬元起 (四門) 及 85.9 萬元起的 (五門) 型動尊榮安全版中，新增 360° 環景輔助系統、前方四眼式輔助雷達、智慧倒車煞車輔助系統 (SBS-R) 及智慧後車盲區煞車輔助系統 (SBS-RC) 等配備，而建議售價新台幣 91.9 萬元起的型動旗艦版則升級前檔投影式全彩抬頭顯示器 (Windshield HUD)。至於本次新增的五門型動旗艦進化版與旗艦進化型售價同為新台幣 99.9 萬元起，配備升級限量原廠空力套件組 (前擾流、車身側裙、運動化擾流尾翼及後下擾流)。

Mazda
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CX-30 部分，自建議售價新台幣 86.9 萬元起的型動尊榮版便標配電動尾門，建議售價新台幣 96.9 萬元起的型動頂級版升級前擋投影式全彩抬頭顯示器 (Windshield HUD)，而本次新增的型動旗艦進化版售價與旗艦進化型同為新台幣 109.9 萬元起，但搭載限量原廠空力套件組 (前擾流、車身側裙及後擾流)。

在 CX-5 部分，本次新增的型動旗艦版建議售價與旗艦型同為新台幣 116.9 萬元起，升級限量原廠空力套件組 (前擾流、車身側裙及後擾流)。

台灣馬自達在 Mazda3、CX-30 及 CX-5 型動版車型上市之時，同步提供「禮享成真」優惠專案，購車即可享有「5年原廠保固」及「高額0利率」，預料在配備增加的助益之下，可提昇 3 個車系的銷售表現。

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