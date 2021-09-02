新台幣 79.9 萬元起　Nissan Kicks 哈騷版限量 300 台上市

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裕隆日產蔡文榮總經理宣布 Nissan Kicks 哈騷版限量上市。本次推出的 Nissan Kicks 哈騷版以車系最熱門的智行旗艦版為基礎，透過原先的 KICKS ID.運動套件組車身套件，分別於前後保桿、車側飾條、後視鏡飾蓋與車頂採用橘色塗裝，輪圈改為深黑色烤漆，透過跳色的妝點營造出活潑的新形象。
內裝部分延續原有的個性化鋪陳，不過原先大量的亮橘色皮革包覆座椅，換為由日本設計的橘/黑 Two-Tone 雙色鋪陳，同時取消傳統後視鏡，標準搭載與 Tiida 相同的 Xmiro 電子後視鏡，並具有前/後錄影功能，搭配原有的 Nissan 智行科技，使得行車安全更有保障。
Xmiro 電子後視鏡，並具有前/後錄影功能。動力方面維持 1.5 升 HR15DE 自然進氣汽油引擎，搭配第五代 X-CVT 無段自動變速系統，最大馬力 124 ps / 6300 rpm、最大扭力 15.0 kgm / 4400 rpm，平均油耗表現為 17km/L。
Nissan Kicks 自從 2018 年在台上市以來，隨即以獨特的車名稱呼，輔以俏麗亮眼的外型、外觀色彩的搭配，順勢站穩國產小型休旅車的銷售寶座，總銷量超過 4 萬台。此次新推出的哈騷版則是呼應跳脫傳統的車格定位，滿足追求個人風格的銷售族群選擇。