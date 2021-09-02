純電版本 2023 年報到　第六代 Opel Astra 正式於德國發表

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第六代 Astra 取消三門掀背，僅提供標準的五門掀背車及 Sport Tourer 五門旅行車共 2 款車體樣式，在外觀部分採用首見於 GT X Experimental Concept 概念車及 Mokka 量產車款上的 Opel Vizor 設計語彙，車頭配置內建 168 個 LED 模組的 IntelliLux LED 燈組，車尾將 Astra 車型字樣橫置於行李廂蓋當中，牌照框設於後保險桿內，提昇運動感。車身尺碼部分進一步增大，車長增加 4mm 來到 4,374mm、軸距增加 13mm 至 2,675mm、車寬則有 1,860mm 的表現。
內裝方面，第六代 Astra 導入 Pure Panel 數位座艙，以兩塊 10 吋全鏡面式寬螢幕，整合儀錶板與車載系統，中控台螢幕向駕駛傾斜，搭配大幅減少的實體按鈕來構成操作介面，並換上全新的方向盤與人體工學座椅，中央鞍座採用操作界面更迷你的電子線傳排檔設計，營造出濃烈的現代科技感。
動力配置與底盤方面，第六代 Astra 採用與同屬 Stellantis 集團的 Peugeot 308 相同的 EMP2 模組化平台打造，提供傳統汽、柴油引擎與插電式混合動力，輸出表現從 110hp 至 225hp 之間不等，至於純電動的 Astra-e 將在 2023 年登場，Opel 預計在 2028 年完全歐洲市場全面電動化，使第六代 Astra 成為最後一次搭載內燃機引擎的世代，產地維持在德國 Rüsselsheim。
Astra 車系於 1991 年登場，取代先前的 Kadett 車系，過去 30 年來發展出 5 個世代，全球累積售出近 1,500 萬輛，成為該廠最暢銷的車系。國內市場方面，過去在 1993 年時時任總代理國產汽車曾將 F 世代 Astra 導入國產化，台灣通用經營時則進口 G 世代及 H 世代，裕隆通用時代除持續販售 H 世代外，還引進少量的 J 世代，後來隨裕隆通用於 2012 年停止新車業務而不再有官方的 Astra 導入，留存下來的幾個世代則仍可在街頭遇見。