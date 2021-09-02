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龐德電影聯名款　Land Rover Defender V8 Bond Edition 限量 300 輛登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-02 17:55:40



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Land Rover 日前發表由 Land Rover SV Bespoke 部門打造與 James Bond 系列第 25 部電影《007：生死交戰》(No Time to Die) 聯名的 Defender V8 Bond Edition，提供 90 短軸與 110 長軸共 2 種車體形式，限量生產 300 輛。

Land Rover Defender V8 Bond Edition
Land Rover Defender V8 Bond Edition
Defender V8 Bond Edition 採用黑色車身塗裝，搭配 Extended Black Pack 黑色套件，使整車造型高度黑化，足踏 22 吋 Gloss Black 亮黑色輪圈，前輪內部搭配 Xenon Blue 藍色烤漆煞車卡鉗，車尾增加行李廂蓋 007 專屬徽飾。

內裝方面，Defender V8 Bond Edition 在儀錶台外側與車門間的部位加入 SV Bespoke 圖案及 ONE OF 300 限量字樣，中控台 11.4 吋 Pivi Pro 多媒體觸控螢幕換上 007 專屬開機畫面，門檻金屬迎賓踏板也採用 007 專屬樣式，夜間開啟車門後，還可見到投影於地上的 007 圖案。

動力配置方面，Defender V8 Bond Edition 採用 5.0 升 V8 機械增壓汽油引擎，可輸出 525ps 最大馬力及 625Nm 峰值扭力，搭配 8 速手自排變速箱及四輪驅動，原廠宣稱 90 車型需時 5.2 秒完成 0-100km/h 加速，極速達到 240km/h。

Land Rover 與 James Bond 系列電影的合作始於 38 年前，在最新的《007：生死交戰》(No Time to Die) 中除了可見到新世代 Defender 之外，還有 2 輛 Range Rover Sport SVR、Range Rover Classic 及 Land Rover Series III 均會尬上一角。

國內市場方面，新世代 Defender 由台灣捷豹路虎在今年 1/11 先行發表 110 長軸車型後 [請按此參閱]，8/24 再發表 Defender 90 短軸車型，目前全車系編成與建議售價分別是 90 D250 S (新台幣 239 萬元起、110 D250 SE (新台幣 268 萬元起)及 110 P300 HSE (新台幣 300 萬元起) 共 3 種選擇。

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