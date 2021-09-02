提升駕馭表現 ! 　Toyota Corolla Cross GR Sport 確認將在 9/13 發表

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根據過往的經驗，此次即將推出的全新 Corolla Cross GR Sport 應會比照 2020 年推出的 Corolla Altis GR Sport 的開發模式，外觀搭載經過 GR Sport 團隊開發的空力套件，同時強化前後避震器阻尼係數，並透過加粗前後防傾平衡桿方式，達到降低過彎時車身側傾，提高車身穩定度效果，滿足眾多年輕消費族群對潮流設計與操控感受的要求。
內裝方面則有望透過新增 GR Sport 專屬徽飾，搭配原先的黑色車頂篷以及雙色選擇的座椅，來提升車型專屬的氛圍。在動力部分，Corolla Cross GR Sport 應會延續既有的 1.8 升汽油以及 1.8 升油電動力設定，具備 140ps / 6,400rpm (汽油)、122ps (油電) 兩種輸出表現。
Corolla Cross GR Sport 有望採取 Corolla Altis GR Sport 的開發模式，搭載專屬 GR Sport 車型專屬空力套件與底盤調校。
另一項值得注意的是，謠傳 Corolla Cross 有望於新年式車型進一步搭載全速域 ACC 主動式車距控制系統與 LTA 車道循跡輔助系統，該變動是否會透過此次 GR Sport 車型的發表同步跟進，亦是本次發表會的觀察重點。
Corolla Cross 車系自從 2020 年 10 月在台推出以來，憑著恰好的車身尺碼與品牌口碑，成為市場上首屈一指的熱門車款。Corolla Cross GR Sport 的推出則有望進一步吸引更多年輕族群加入，提升市場觸及率、擴大市場表現。