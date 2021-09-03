影響股價的不只是業績！看懂貨櫃三雄漲不動的三大關鍵

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只能說，「成也航運，敗也航運！」上半年當貨櫃三雄勢不可當時，人人都搶著當航海王，就連上市櫃企業手中持有航運股，都成為一項多頭指標。誰知，行情一夕瞬變，航運股成為台股的重災區，然而國際船商龍頭馬士基股價卻還在創新高，反差極大。這讓還有船票的投資人都想問，「貨櫃航運股業績這麼好，會出現終極大反彈吧？」要回答這個問題，必須從貨櫃三雄漲不動的3個關鍵理由開始抽絲剝繭。
關鍵1：明後年成長力還是個謎
多家看多航運股的本土投顧，研究報告引述財報作為基礎，長榮、萬海及陽明3家公司，上半年一共賺進1700億元，這是歷史上從未有過的紀錄。以陽明為例，上半年就賺進590億元，EPS（每股稅後純益）高達17.88元，以目前的價位而言，本益比連5倍都不到。
再說，按照目前國際航線的情勢，全球塞港依然嚴重，第4季運價可能會高於第3季傳統旺季，獲利進一步走揚的機率很高。市場預期貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，明年合計將賺逾5000億元，單一公司的EPS可望衝到40元以上。所以，部分法人仍持續調高航運股的目標價，長榮甚至來到371元。
但看法相對保守的法人持著不同的意見解釋著，「財報的好壞，只是影響股價的一個因素」，有時候決定股價走勢，與股價高低點的位階、籌碼是否凌亂、大股東的心態都有著關聯性。
若是以財報作為分析，想要擁有高本益比的先決條件，就是要維持年年不斷的高成長，這一點在傳產股身上就不容易看見。當前貨櫃三雄優異的業績眾所皆知，但明後年還可以擁有這樣的續航力嗎？可以繼續維持每股30、40元的獲利嗎？對未來獲利能力的不確定性，已是本益比無法提升、股價無法續漲的原因。
關鍵2：今年漲幅已高於國際龍頭
法人進一步分析為什麼貨櫃三雄本益比低的問題，這可能和股價漲勢有著密切關係。先看看國際龍頭馬士基這一次為何股價可以再創新高？攤開全球大型航商今年的股價漲幅，馬士基由13595丹麥克朗，漲至新高的18985丹麥克朗，漲幅約39.3%；赫伯羅特今年則是由100歐元漲至新高的225歐元，漲幅約139%；中遠海運今年的漲幅則約1倍左右。
相形之下，今年長榮股價是由40元起漲，最高來到233元，漲幅近5倍；就算目前跌至130元的位置，漲幅也高達2倍之多。陽明亦是，年初30元，7月股價超越長榮來到234元，漲幅高達近7倍，統計至今也高達3倍。至於萬海，今年以來則是由50元起漲，以目前守穩200元以上的價位計算，漲幅也達3倍。
換個角度思考，由於航運股在極短線的狀況下，出現5倍以上的漲勢，才會吸引這麼多的投資人共襄盛舉，導致航運股曾經1天就占了台股半數成交量的扭曲現象。但回到與國際盤接軌，很顯然，這一波並不是貨櫃三雄漲不上去，而是上半年已經漲得太多太快了。所以，當其他國際大航商股價還在持續創新高之際，貨櫃三雄卻領先一步進入修正期。
某位退休的基金經理人說，很多投資人對航運股有所依戀，主要都是因為財報數字迷思，但這也是最大的盲點。因為若拋開這一點，當前的航運股籌碼問題還挺讓人擔憂。
「籌碼在散戶手上，再大的利多都不會漲。」貨櫃三雄真正走空的開始，恰巧就是7月20日，16萬張價格182元的陽明現增股票上市時。觀察陽明這一次現增過程，只能用慘烈來形容；當初所有看好航運股的業內人士、市場大咖沒有一個來認購，到了7月15日現增最後繳款日時，陽明股價只有179元，還低於現增價格3元，多數人因此選擇放棄繳款。
關鍵3：籌碼流到散戶與當沖客
最後，只能改由各包銷券商吃下，當中元大承銷12.5萬張，統一證、永豐證分別為5000張，凱基為4000張。
7月20日，陽明不漲反跌收最低170.5元，可謂是所有依據現增價作為參考的投資人都被套了，作為主要包銷的元大證更是最大苦主，一週之內賣了9.6萬張，若以現增價格182元作為成本，就賠了16億元。
從這一場現增就已經看出端倪，若真看好航運股會挑戰300元大關，自然會踴躍參與認購。正因為所有大戶、業內都不願意認購，也暴露出航運股股價過熱漲過頭的實況，最後就只剩下散戶、當沖客仍在留戀，籌碼都流到小散戶手上，才導致整體航運股一蹶不振的情況。
如今，內外資多空看法分歧，外資美銀的報告直接將長榮調降至「劣於大盤」，目標價89元。相對於本土投顧一路看多航運股的報告，目標價有著近300元的差距，的確讓投資人有點無所適從。
看法持平的法人則是建議，以陽明現增價格182元作為多空指標，若股價真能重返現增價格之上，再來看多航運股都不遲。